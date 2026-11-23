Özellikle Mallorca Adası'nın dağlık bölgelerinde gözlemlenen bu olay, belirli hava koşullarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bulut şelalesi olarak bilinen görüntüler, dağların iki yakası arasındaki hava hareketleri ve sıcaklık farklılıkları sayesinde oluşuyor.

BULUTLAR ŞELALE GİBİ AKIYOR

Bulut şelalesi, nemli havanın dağların yamaçlarına doğru yükselmesiyle başlıyor. Yükseldikçe soğuyan hava, içindeki su buharının yoğunlaşması sonucunda bulut oluşturuyor.

Rüzgârın etkisiyle dağın zirvesine ulaşan yoğun bulut tabakası, uygun koşullarda diğer yamaca doğru ilerliyor. Burada aşağı yönlü hava hareketleriyle birlikte bulutların uçurumdan döküldüğü izlenimi ortaya çıkıyor.

Özellikle dağ sırtlarının bir tarafında yoğun sis ve bulut bulunurken diğer tarafında havanın daha açık olması, bu görüntüyü çok daha belirgin hâle getiriyor. Bulutların hareketi bazen o kadar düzenli oluyor ki uzaktan bakıldığında akan sudan ayırt etmek güçleşiyor.

HER ZAMAN GÖRÜLMÜYOR

Bu doğa olayının oluşabilmesi için nem, sıcaklık, rüzgâr yönü ve dağların yüksekliği gibi birçok koşulun aynı anda uygun olması gerekiyor.

Mallorca'daki Serra de Tramuntana Dağları, denizden gelen nemli havayla yüksek dağ sırtlarının buluştuğu bölgelerden biri. Bu nedenle ada, bulutların dağların üzerinden aşarak diğer yamaca aktığı etkileyici manzaralara sahne olabiliyor.

Bulut şelaleleri yalnızca İspanya'da görülmüyor. Dünyanın farklı dağlık bölgelerinde de benzer görüntüler oluşabiliyor. Ancak olayın ne zaman ortaya çıkacağını önceden kesin olarak belirlemek her zaman mümkün olmuyor.

Ortaya çıkan manzara, dev bir su kütlesinin dağdan aşağı aktığını düşündürse de gerçekte hareket eden şey, havada asılı duran çok küçük su damlacıklarından oluşan bulut tabakası.