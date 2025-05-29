İsviçre'nin Blatten köyü sakinleri, Perşembe günü akla hayale gelmeyecek bir felaket yaşadı.

Alp Dağları'nın arasında yer alan köy, dağdan kopan buz kütlesi sebebiyle buz, çamur ve taş altında kaldı.

Köyün 300 sakini, Mayıs ayı başında Birch Buzulu’nun arkasındaki dağ yamacında çökme belirtileri görüldüğü için önceden tahliye edilmişti.

Ancak köy halkının yaşadığı maddi hasar, tarif edilemez bir acıya sebep oldu. Köy sakinlerinin doğup büyüdükler, yaşamlarını geçirmek istedikleri köy tonlarca toprağın altına gömüldü.

SEL FELAKETİ YOLDA

Çarşamba günü dağdan kopan dev kütle köyün yaklaşık yüzde 90’ını yerle bir etti. Perşembe günü bölgede hala kayıp olan 64 yaşındaki bir adamı arayan ekipler, arama köpekleri ve termal görüş ekipmanları olan İHA'larla çalışmayı sürdürüyor.

İsviçre ordusu ise, olası bir su baskınına karşı bölgeyi yakından izliyor. Lonza Nehri’nin akış yolu, neredeyse iki kilometre boyunca biriken molozlarla tıkanmış durumda ve bu da büyük bir göletin oluşmasına neden oldu.

Lonza Nehri’nin suyu, devasa bir moloz tıkacı nedeniyle vadiden aşağı akamıyor. Kanton jeoloğu Raphael Mayoraz, “En kötü senaryo sel olabilir,” dedi.

Zürih Üniversitesi’nden çevre ve iklim profesörü Christian Huggel, bu tıkanma nedeniyle günde bir milyon metreküpe kadar suyun biriktiğini aktardı.

'BÖYLESİNİ BEKLEMİYORDUK'

Blatten’in üzerini kaplayan kalın katmanın arasından sadece birkaç çatı görünüyor. Kleines Nesthorn Dağı’nın zirvesinde, olayın gerçekleştiği bölgede ince bir toz bulutu havada asılı kaldı.

Blatten sakini Martin Henzen, yaşananları hala sindirmeye çalıştığını ve köylüler adına konuşmak istemediğini söyledi.

Henzen, “köy ahali, sakin görünüyor ama tabii ki etkilenmiş durumdalar,” dedi. Doğal bir afete hazırlıklı olduklarını ancak “böyle bir senaryo” beklemediklerini söyledi.