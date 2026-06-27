Dağdan inenlere 5 yıl içinde suça karışmama kaydı ile denetimli serbestlik uygulanacak. Cezaevinde bulunan ya da yargılaması sürenlere ilişkin 16 bin dosya ‘uyarlama’ adı altında yeniden ele alınacak. Bu dosyalara ‘Terör İhtisas Ağır Ceza Mahkemeleri’ bakacak.

Suça karışmadığı istihbarat ve güvenlik birimlerince teyit edilen örgüt üyeleri 5 yıllık adli kontrol ve denetim süresine tabi tutulacak. Bu süre içinde yeni bir suç işlemezlerse dosyaları tamamen kapatılacak. Silahlı eyleme katılmayan gasp veya çocuk kaçırma gibi suçlara bulaşmamış örgüt üyeleri teslim olursa, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasından kaynaklanan soruşturma ve davaları düşürülecek.