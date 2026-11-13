Olay, 6 Kasım'da Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı yiyen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Alp'in, mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi.

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu.

DONÖR BULUNMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Nurcan Alp'in ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi de Alp'e donör bulunması için seferber oldu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 gündür yaşam mücadelesi veren Alp, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi Nurcan Alp'in cenazesinin, ikindi namazının ardından İsabeyli Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.