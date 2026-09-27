Dağdan toplayıp kilosunu 250 TL'den satıyorlar

Çorum'un Osmancık ilçesinde, dağlardan toplanan mantarlar pazarda satışa sunuluyor. Osmancık ve Kargı ilçeleri ile Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı dağ köylerinden toplanan mantarlar, Yoğurt Pazarı'nda tezgahlarda yerini aldı.
Dağlık bölgelerde doğal ortamda yetişen mantarları toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler, saatlerce yürüyerek zorlu arazilerde mantar topluyor. Vatandaşlar, tek tek topladıkları mantarları kilometrelerce yol boyunca sırtlarında taşıyarak köylerine getiriyor. Burada temizlenen mantarlar, pazarda satışa sunuluyor.
Yörede "Kalınca mantarı" olarak bilinen mantarlar, özellikle bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor. Mantar satıcıları, kilonun 200 ila 250 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirtti.
Mantar satıcıları, ürünleri toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını, saatlerce yürüyerek topladıklarını ve sırtlarında taşıyarak köylerine getirdiklerini söyledi.
Yetkililer ise doğadan toplanan mantarların uzman bilgisi olmadan tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılabileceği, türü kesin olarak belirlenmeyen mantarların tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.