Fas'ın El-Hauz bölgesindeki Yüksek Atlas Dağları silsilesinde yer alan Tacheddirt vadisindeki bir dağ köyünde, orman yangınını durdurmak için yüksek noktadan bırakılan dev kaya kütlesi, zemin dengesini bozarak köyün üzerine doğru büyük bir çığ ve heyelanı harekete geçirdi. Ekiplerin alevleri kesme hamlesi, yerleşim yerine bağlanan ana güzergahın ve elektrik nakil hatlarının tamamen gömülmesine yol açtı.

KONTROLLÜ MÜDAHALE FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Orman yangınının karayolunu kapatmasını ve alevlerin ilerlemesini durdurmak isteyen müdahale ekipleri, yüksek yamaçtan kaya ve toprak kütlesini aşağı yuvarlama yöntemini seçti. Kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi planlanan operasyonda yapılan teknik hesap hatası, dik yamaçtaki kütle dengesini bozarak hareketi kontrolden çıkardı.

HESAP HATASI ZEMİNİ NASIL TETİKLEDİ?

Zirveden hızla yuvarlanan dev kaya, yamaçta biriken hassas kar ve gevşek toprak katmanına şiddetle çarparak zincirleme çöküş başlattı. Sarsıntının etkisiyle hareketlenen tonlarca ağırlığındaki kütle, kısa sürede birleşerek büyük bir çığ ve toprak kaymasına dönüştü.

Yamaçtan vadi tabanına inen heyelan ve çığ kütlesi, bölgedeki köye ulaşımı sağlayan ana yolu tamamen kapattı. Heyelanın güzergahında bulunan yüksek gerilim ve elektrik direkleri devrilerek toprak altında kalırken, yerleşim yerine giden enerji akışı kesildi.

BÖLGEDE ULAŞIM VE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Yolun fiziki olarak kapanması ve hatların tahrip olmasıyla birlikte vadiye karayolu erişimi tamamen durdu. Alevleri durdurmaya çalışan ekipler, kontrolsüz kayma sonucu yola yığılan devasa enkazı temizlemek ve köye yeniden elektrik sağlamak için ek çalışma başlattı.