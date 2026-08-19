Gürcistan'da 12. yüzyılda bir dağın içine kazılarak inşa edilen 900 metre uzunluğundaki Vardzia kenti, doğal afetler sonucu vadiye bakan devasa bir açık yapıya dönüştü. Yüzyıllar boyunca dışarıdan görünmeyen tüneller, su kanalları ve yaşam alanları, dağın dış cephesinin çökmesiyle tamamen gün yüzüne çıktı.

DAĞIN İÇİNDEKİ DEV ŞEHİR NASIL İNŞA EDİLDİ?

Gürcistan'ın güneyinde 12 ve 13. yüzyıllarda Kral III. George ve Kraliçe Tamar döneminde inşa edilen Vardzia, dağın önüne bina kurmak yerine doğrudan kaya kütlesinin içine oyularak oluşturuldu. Yan yana dizilmiş dokuz futbol sahası büyüklüğündeki 900 metrelik hat boyunca uzanan kompleks, binlerce insanın barınabileceği katmanlı bir kentsel altyapı sundu. Yüzeyden görünmeyen odalar, ibadet alanları ve depolama alanları doğrudan kayaların içine açılan koridorlarla birbirine bağlandı.

SU ŞEBEKESİ VE SAVUNMA SİSTEMİ NASIL KURULDU?

Şehrin iç kesimlerinde yaşamın kesintisiz sürmesi için gelişmiş bir mühendislik planlaması uygulandı. Kayalara oyulan tüneller sayesinde yerleşimciler dışarıya çıkmadan katlar arasında güvenle hareket edebildi. Kompleksin derinliklerine kadar ulaşan kentsel kanalizasyon ve su borusu hatları inşa edilerek dışarıya bağımlı kalmadan temel ihtiyaçların karşılanması sağlandı. Kalın kaya kütlesi, şehri hem dış saldırılardan hem de vadi üzerinden yapılan gözlemlerden tamamen korudu.

GİZLİ KALAN İÇ MEKANLAR NASIL GÜN YÜZÜNE ÇIKTI?

Yüzyıllar boyunca şehri koruyan devasa kaya kütlesi, meydana gelen şiddetli depremler ve askeri çatışmalar nedeniyle büyük hasar gördü. Dağın dış yüzeyinde yaşanan çöküntüler, iç kısımları örten kaya duvarlarını tamamen yok ederek gizli kalması gereken odaları ve geçitleri açıkta bıraktı. Bugün cephesi yıkılmış dev bir binayı andıran antik kent, doğal kaya çatlaklarının tüm yapıyı bozma riski nedeniyle koruma ekipleri tarafından sürekli denetim altında tutuluyor.