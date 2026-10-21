İsviçre'de Alp Dağları'nın tabanından geçen 57 kilometrelik Gotthard Baz Tüneli, kıtanın kuzey ve güney hatlarını kesintisiz demir yolu ağıyla doğrudan birbirine bağladı. Trenlerin dik ve tehlikeli dağ geçitlerine tırmanma zorunluluğunu ortadan kaldıran proje, dünyanın en uzun demir yolu tünelleri arasındaki yerini aldı.

MÜHENDİSLER YERİN ALTINDA HANGİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞTI?

İnşaatı yaklaşık 17 yıl süren projede ekipler, yer kabuğunun altındaki sıra dışı fiziki engellerle mücadele etti. Dağın derinliklerindeki kayaçların ulaştığı yüksek sıcaklıklar, beklenmedik anlarda fışkıran basınçlı yer altı suları ve devasa boyuttaki kazı operasyonları mühendislik sürecinin en zorlu aşamalarını oluşturdu. Dağ kütlesinin yarattığı basınca rağmen sürdürülen kesintisiz sondaj çalışmalarıyla kayalar oyularak hat tamamlandı.

57 KİLOMETRELİK TÜNEL TAŞIMACILIK DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

2016 yılında hizmete açılan Gotthard Baz Tüneli, ağır kış şartlarında kapanan veya yavaşlayan dağ geçitlerine alternatif olarak düz ayak bir güzergâh sundu. Yük ve yolcu trenlerinin Alplerin etrafından veya üzerinden dolanmak yerine doğrudan dağ blokunun içinden geçmesi, Kuzey ile Güney Avrupa arasındaki seyahat ve lojistik sürelerini kalıcı olarak kısalttı.