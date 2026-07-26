Arjantin'in San Juan eyaleti ile Şili'nin Coquimbo bölgesini And Dağları'nın altından birleştirecek Agua Negra Tüneli projesi, iki ülke arasındaki ulaşım ve ticarette yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Her iki yön için ayrı ayrı tasarlanan 13,9 kilometre uzunluğundaki iki bağımsız yeraltı galerisi, yüksek rakımlı dağ geçitlerini devre dışı bırakarak sınır ötesi araç akışını sürekli hale getirecek.

AND DAĞLARI'NIN ALTINDA DEV MÜHENDİSLİK

Deniz seviyesinden 4 bin 780 metre yükseklikte yer alan mevcut Agua Negra Geçidi, sert kış şartları ve kar yağışı nedeniyle yılın yalnızca kısıtlı bir döneminde hizmet verebiliyor. Dağın altından delinerek inşa edilecek iki tünellik hat ise seyahat mesafesini yaklaşık 40 kilometre kısaltarak virajlı ve tehlikeli yolları ortadan kaldıracak. Çift gözlü tüp yapısı sayesinde otomobil ve ağır tonajlı kamyon geçişleri hava koşullarından etkilenmeksizin yıl boyunca güvenli bir şekilde sağlanacak.

PASİFİK LİMANLARINA KESİNTİSİZ ERİŞİM SAĞLAYACAK

Güney Amerika'nın lojistik haritasını değiştirmesi öngörülen proje, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın iç kesimlerindeki üretim merkezlerini Şili'nin Pasifik kıyısındaki limanlarına bağlayacak. Bu hat sayesinde ürünlerin Asya pazarına ihracatı hızlanırken, bölge ülkeleri arasındaki ticari maliyetler düşecek. Dev proje aynı zamanda iki ülke arasındaki ana ulaşım arteri olan Cristo Redentor geçidindeki trafik yoğunluğunu azaltacak stratejik bir alternatif olarak görülüyor.

DEV PROJEDE NEDEN FİNANSMAN KRİZİ ÇIKTI?

Lojistik ve ticari potansiyeline rağmen dev projenin hayata geçirilmesinde ciddi bir finansman krizi ortaya çıktı. Toplam maliyeti 1,5 milyar dolar olarak öngörülen çalışma için Bölgelerarası Kalkınma Bankası tarafından sağlanan 280 milyon dolarlık başlangıç kredisinin Arjantin'e ait 130 milyon dolarlık kısmı, sahadaki inşaat süreçlerinin başlatılamaması gerekçesiyle iptal edildi. Aktif bir ihale takvimi ve kaynak temini bulunmayan proje şu an için durma noktasına gelirken, inşaatın yeniden başlayabilmesi için hükümetlerin yeni bir finansman modeli oluşturması bekleniyor.