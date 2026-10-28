Peru'nun kuzeyindeki Lambayeque bölgesinde yer alan ve Olmos Sulama Projesi olarak bilinen hidrolik altyapı sistemi, And Dağları'nın Atlantik yamacındaki Huancabamba Nehri'nin suyunu yaklaşık 20 kilometrelik bir tünel aracılığıyla Pasifik kıyısındaki kurak arazilere taşıyor.

Bir baraj, su aktarım tüneli ve dağıtım şebekesinden oluşan projede tünelden ilk su yönlendirmesi Temmuz 2012'de yapıldı; sulama bileşeni ise Kasım 2014'te faaliyete geçti.

ÇÖL ARAZİSİNDE TARIMSAL ÜRETİM

İlk aşaması 43.500 hektarlık alanın sulanmasını hedefleyen proje kapsamında, 2022 yılı sonu itibarıyla kurak araziler üzerinde 25.000 hektardan fazla alanda ekim yapıldı. Bölgede şeker kamışı, yaban mersini, avokado, kuşkonmaz, üzüm ve muz gibi ürünler yetiştiriliyor. Projeyle bağlantılı olarak 2023 yılında Lambayeque'de 65.000'i aşkın kişiye istihdam sağlandı ve 133 milyon doların üzerinde ihracat kaydedildi.

SU AKTARIM ALTYAPISI İÇİN 400 MİLYON DOLARLIK YENİ İHALE

Peru Özel Yatırımları Teşvik Ajansı, 22 Temmuz 2026 tarihinde su aktarım altyapısı için 400 milyon dolar referans yatırım bedeline sahip yeni bir imtiyaz süreci başlattığını duyurdu. Hazırlanan teklif; Limón Barajı'nın mevcut 43 metrelik yüksekliğinin 85 metreye çıkarılmasını, tortu girişini önleyici tedbirleri, yatak ıslahı ve kıyı koruma çalışmalarını kapsıyor. Sözleşme ayrıca altyapının uzun vadeli işletme ve bakımını da içeriyor.

TARIM ALANLARINA SU TEDARİKİ GÜVENCEYE ALINACAK

ProInversion yetkilileri, yeni ihale sürecinin sistemin devamlılığını sağlamayı, 25.000 hektarlık yeni tarım arazisi ile eski vadideki 5.500 hektarlık alanın su ihtiyacını karşılamayı amaçladığını bildirdi.

Proje, çölü tamamen ortadan kaldırmayı değil, farklı bir havzadan su naklederek yağış yetersizliği yaşayan kurak topraklarda tarımsal sulamayı sürdürmeyi hedefliyor.