Portekiz'deki Madeira Havalimanı, dağlar ve Atlantik Okyanusu arasında düz arazi bulunmaması nedeniyle pistini 180 devasa beton sütunla desteklenen yükseltilmiş bir platform üzerine uzattı. Yeryüzünün en sıra dışı mühendislik projelerinden biri olan bu sistem, adanın dar kıyı şeridinde büyük gövdeli uçakların iniş ve kalkış yapmasını sağladı.

DEVASA BETON SÜTUNLARLA VİYADÜK PİST İNŞA EDİLDİ

Adada 1964 yılında açılan havalimanı, bir tarafında yükselen dik dağlar, diğer tarafında ise derin okyanus olması nedeniyle onlarca yıl boyunca sadece 1600 metrelik dar bir piste hapsoldu. Toprak dolguyla alan kazanmanın imkansızlığı karşısında mühendisler, 2000 yılında mantığı tamamen değiştirerek 180 adet betonarme sütun üzerine kurulu dev bir platform inşa etti. Yüksekliği 60 metreyi aşan bu sütunlar, devasa kirişler ve beton levhalarla birleştirilerek dev bir otoyol viyadüğünü andıran yapay bir iniş alanı oluşturdu.

SERT OKYANUS İKLİMİNE KARŞI ETKİLİ ÖNLEM

Piste inen dev yolcu uçaklarının uyguladığı tonlarca ağırlıktaki darbe yükünü emebilmek amacıyla tüm platform birbirine entegre şok dağıtım sistemleriyle donatıldı. Kıyıya inşa edilen devasa kolonlar, Atlantik Okyanusu'nun yüksek korozyon riski taşıyan tuzlu suyuna, sert rüzgarlarına ve dev dalgalarına karşı sürekli çalışan elektronik izleme sistemleriyle denetim altında tutuluyor.

DAĞLARDAN GELEN RÜZGAR ÖZEL EĞİTİM GEREKTİRİYOR

Pist sorununun mühendislik hamlesiyle çözülmesine rağmen etrafı saran dik dağlar operasyonel riskleri tamamen ortadan kaldırmadı. Dağ kütlelerine çarparak ani yön değiştiren şiddetli okyanus rüzgarları, yaklaşma hattında türbülans ve rüzgar kırılmalarına yol açıyor. Bu nedenle Madeira Havalimanı'na iniş yapacak pilotların özel simülasyon eğitimlerinden geçmesi ve ek sertifikasyonlara sahip olması zorunlu tutuluyor.