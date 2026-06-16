Norveç, denizcilik tarihinde bir ilke imza atarak dünyanın ilk tam ölçekli gemi tüneli olan "Stad Gemi Tüneli"ni inşa etmeye hazırlanıyor. Ülkenin batısındaki Stad Yarımadası'nda hayata geçirilmesi planlanan bu dev proje kapsamında, dağ oyularak 1.700 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde bir deniz tüneli inşa edilecek.

Yaklaşık 3 milyon metreküp kayanın kazılacağı bu sıra dışı yeraltı kanalı sayesinde, dev yolcu ve kargo gemileri açık denizin tehlikelerine bulaşmadan dağın içinden sadece 10 dakikada geçebilecek.

EN TEHLİKELİ AÇIK DENİZ BÖLGELERİNDEN SAYILIYOR

Projenin asıl amacı, 1900 yılından bu yana fırtınalar ve dev dalgalar nedeniyle 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, onlarca geminin battığı Avrupa'nın en tehlikeli açık deniz bölgelerinden Stadhavet'i tamamen devre dışı bırakmak.

Bölgedeki deniz trafiğinin yüzde 81'ini içine alacak tünelde ulaşım, tıpkı havalimanlarındaki iniş-kalkış planlaması gibi tek yönlü ve randevulu olarak ücretsiz yönetilecek.

PROJE İLK ASKIYA ALINMIŞTI

Mühendislerin yüzyıllık rüyası olan proje, maliyetinin enflasyonla birlikte 5 milyar Norveç Kronu’ndan 8,6 milyar Krona (yaklaşık 800 milyon dolar) fırlaması üzerine geçtiğimiz Mayıs ayında hükümet tarafından askıya alınmıştı.

Ancak Norveç Parlamentosu'ndaki merkez ve sol partilerin bütçe üzerinde uzlaşmasıyla gözler 19 Haziran'da yapılacak nihai oylamaya çevrildi. Meclisten onay çıkması halinde asrın denizcilik projesinde ilk kazma 2027 başında vurulacak ve gemiler 2031 yılından itibaren dağın içinden yüzmeye başlayacak.