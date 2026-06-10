Çin Üç Boğaz Şirketi, Yangtze Nehri'ndeki lojistik kapasiteyi ikiye katlayacak 11,39 milyar dolarlık dev navigasyon projesini Hubei eyaletinde başlattı. Dağların oyularak yeni kilit sistemlerinin inşa edileceği bu stratejik yatırım, 2050 yılına kadar ülkenin en büyük ekonomik koridorundaki tıkanıklığı tamamen ortadan kaldıracak.

DAĞLAR OYULARAK YENİ KİLİT SİSTEMLERİ KURULACAK

Çin’in ana ekonomik arteri olan Yangtze Nehri üzerindeki taşımacılık hacmi, mevcut altyapının sınırlarını zorlamaya başladı. Proje kapsamında Üç Boğaz bölgesindeki dağlar oyularak dört yeni kilit şeridi inşa edilecek ve nehir taşımacılığının operasyonel ölçeği kalıcı olarak değiştirilecek.

Genişleme hamlesi tamamlandığında Üç Boğaz kompleksinin yıllık kargo elleçleme kapasitesi 336 milyon tona yükselecek. Bu kapasite artışı, iç kesimlerdeki sanayi üsleri ile doğu kıyıları arasındaki hammadde dolaşımını doğrudan hızlandıracak.

ENTEGRE SİSTEM GEZHOUBA BARAJINI DA KAPSIYOR

Lojistik tıkanıklığın nehrin aşağı kısımlarına kaymasını önlemek amacıyla Gezhouba Barajı da eş zamanlı olarak genişletilecek. Mevcut 3 numaralı kilit sistemi sökülerek sol tarafa iki yeni tek kademeli kilit sistemi kurulacak ve yaklaşım kanalları derinleştirilecek.

Mühendislik çalışmalarının ardından Gezhouba'nın yıllık kargo geçiş kapasitesi 360 milyon tona ulaştırılacak. Böylece nehir koridorunun tamamında entegre ve kesintisiz bir nakliye akışı güvence altına alınmış olacak.

ÇİN EKONOMİSİNİN YÜZDE 40'I BU HATTI KULLANIYOR

Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı, Çin genelindeki 11 eyalet ile belediyeyi kapsıyor ve ülke nüfusu ile toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor. Metalurji, otomotiv ve yüksek teknoloji sektörlerinin ham maddelerinin yüzde 85'e yakını bu su yolu üzerinden naklediliyor.

Demiryolu taşımacılığına kıyasla beş kat daha ucuz olan nehir lojistiği, bölgedeki sanayi üretim zincirlerinin küresel rekabet gücünü korumasında kritik bir maliyet avantajı sağlıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, nehir kargo trafiğindeki büyük bekleme kuyrukları son bulacak.