Missouri’deki Ozark Dağları’nda yer alan 225 dönümlük arazide 1970 yılında başlayan sıra dışı bir proje, 50 yıl sonra tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Eski bir Hava Kuvvetleri personeli ve maden mühendisi olan Conway, bir mimar desteği almadan ve hiçbir dış yardım kullanmadan bir tepenin içine kendi evini inşa etti. Mimarisinden havalandırmasına kadar tamamen doğayla uyumlu tasarlanan bu yapı, aradan geçen onlarca yıla rağmen ne nem tutuyor ne de su sızdırıyor.

TOĞRAĞIN 30 SANTİM ALTINDA SIFIR MALİYETLİ EV

Geleneksel binalar gibi hazır malzemelerle inşa edilmek yerine doğrudan yamaca oyulan konut, 30 santimetre kalınlığında güçlendirilmiş beton duvarlar ve üzerini örten toprak tabakasıyla korunuyor. Mühendis Conway’in geliştirdiği pasif havalandırma sistemi sayesinde, evin metrelerce uzağındaki şafttan giren dış hava toprağın altından geçerek içeri ulaşıyor. Bu dikey tasarım, yazın doğal bir klima etkisi yaratırken kışın ise sıcaklığı sabit tutarak enerji bağımlılığını sıfıra indiriyor.

EVİN GİRİŞİ MAĞARAYA BENZİYOR

Askerlik yıllarında Titan II füze silolarında görev yapan ve sivil hayatında kurshun cevheri madenciliğiyle uğraşan Conway, bu tecrübesini evin her detayına yansıttı. Girişi doğal bir (mağara) ağzını andıran yapının içinde dev meşe kirişler, madenci fenerleri ve devasa bir cam duvar yer alıyor. 2018 yılında hayatını kaybeden mühendisin miras bıraktığı bu yapıyı günümüzde oğlu Zane koruyor. Arazide ayrıca Conway’in kendi ürettiği uçak motorlu bir hovercraft ve vinçlerle tepeye taşıdığı 26 tonluk eski bir demiryolu vagonu da bulunuyor.