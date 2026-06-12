Norveç hükümetinin maliyet artışları gerekçesiyle durdurma kararı aldığı dünyanın ilk gemi tüneli projesi, bütçe revizyonuyla yeniden hayata dönüyor.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında projenin yükselen maliyetini "artık haklı gösterilemez" olarak nitelendiren ve yatırımı askıya almayı öneren hükümet, geri adım atarak Stad gemi tünelinin inşaatına başlanması için resmi olarak 150 milyon Norveç Kronu (yaklaşık 16 milyon dolar) tahsis etti.

DÜNYANIN İLK GEMİ TÜNELİ UNVANINI ALACAK

Sağlanan bu ilk fonlama, Norveç Kıyı İdaresi'nin gerekli sözleşmeleri imzalamasının ve toplamda 8,6 milyar kronluk devasa bir maliyet çerçevesinde yürütülecek olan inşaat çalışmalarını başlatmasının önünü açtı. Norveç'in batı kıyısındaki Moldefjorden ve Kjødepollen limanları arasında, Stad Yarımadası'nın altından geçecek olan bu devlet destekli dev altyapı projesi tamamlandığında, küresel denizcilik tarihinin ilk tam ölçekli gemi tüneli unvanını alacak.

Preje sayesinde ülkenin batı kıyısında yer alan ve denizciler için adeta bir kâbus olarak bilinen Stad Yarımadası'nın (Stadlandet) altı oyularak yarımadanın en dar noktası olan Moldefjorden ile Kjødepollen körfezleri birbirine bağlanacak.

1,7 KİLOMETE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Yaklaşık 1,7 kilometre uzunluğunda inşa edilmesi planlanan tünel, 16 metre genişliğe ve 12 metreye kadar su çekimine sahip büyük gemilerin güvenle geçebileceği bir derinliğe sahip olacak.

Projenin savunucuları ve denizcilik uzmanları, söz konusu kıyı geçiş yolunun, Norveç kıyı şeridinin en dalgalı ve hava muhalefeti açısından en zorlu bölgelerinden birinde seyreden gemilere çok daha güvenli, konforlu ve zaman açısından öngörülebilir bir ulaşım rotası sunacağını belirtiyor.