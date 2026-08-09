Çin’in güneybatısındaki Chongqing büyükşehir bölgesi ile Guizhou eyaletine bağlı Zunyi şehrini birbirine bağlayan Chongzun Otoyolu (Chongqing–Zunyi Expressway), yüksek dağlık ve karstik arazi yapısına uyum sağlayan mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor. Ülkenin ana ulaşım ağlarından G75 Lanzhou–Haikou koridoru üzerinde yer alan hat, bölgedeki sanayi ve ticaret merkezlerini güney kıyılarına bağlayan stratejik bir lojistik arteri oluşturuyor.

DİK DAĞ YAMAÇLARINA DAİRESEL VAYADÜKLER İNŞA EDİLDİ

Geçit vermeyen vadiler ve dik falezlerden oluşan coğrafyada, doğal yapının korunması ve eğim artışının dengelenmesi amacıyla güzergahın önemli bir bölümü viyadük ve tünellerle aşıldı. Projede hedeflenen tırmanma açısını yakalayabilmek için dik dağ yamaçlarına spiral (helezonik) dairesel viyadükler inşa edildi. Araçların kademeli olarak yükselmesini sağlayan bu mimari, yolun arazi üzerindeki dikey alan kullanımını optimize etti.

YENİ ŞERİT VE TÜP TÜNELLER EKLENDİ

Kireç taşı ağırlıklı karstik zemin üzerinde yürütülen çalışmalarda yeraltı boşlukları ve mağaralar enjeksiyon teknikleriyle doldurularak zemin stabilizasyonu sağlandı. Dalou Dağları silsilesinin geçilmesinde Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) kullanılarak kaya basıncı kontrol altına alındı. Yüksek yol kapasitesi talebi doğrultusunda hayata geçirilen genişletme projelerinde ise mevcut trafik akışı durdurulmadan hatta yeni şerit ve tüp tüneller eklendi.