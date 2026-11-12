Japonya'daki bir dağın tam 1 kilometre derinliğinde yer alan Super-Kamiokande Dedektörü, 40 metre yüksekliğinde dev bir silindirik yeraltı mağarasının içinde faaliyet gösteriyor. İçi 50 bin ton ultra saf suyla dolu olan tesis, uzaylı üssünü andıran iç mimarisi ve sahip olduğu yüksek hassasiyetli algılayıcılarla uzaydan gelen mikroskobik sinyalleri inceliyor.

DUVARLARI EL YAPIMI 11 BİN ALTIN SENSÖRLE KAPLI

Yeraltı mağarasının tüm iç duvarları, el yapımı 11 bin adet altın renkli dev ışık sensörüyle kaplanmış durumda bulunuyor. Silindirik haznenin tamamını çevreleyen bu algılayıcılar, su kütlesinin içinde meydana gelen en zayıf ışık değişimlerini dahi yakalayabilecek şekilde konumlandırılıyor.

HAYALET PARÇACIKLAR SU TANKINDA NASIL YAKALANIYOR?

Tesisin temel amacı, evrendeki süpernova olarak bilinen patlayan yıldızlardan yayılan ve insan vücudundan saniyede trilyonlarca kez hiçbir şeye çarpmadan geçip giden nötrino adlı hayalet parçacıkları tespit etmek. Çok nadir de olsa bir nötrino tanktaki su molekülüne çarptığında, ortamda mikroskobik düzeyde mavi bir ışık parlaması meydana geliyor.

EVRENİN ERKEN DÖNEMLERİ HARİTALANDIRILIYOR

Su molekülüne çarpma anında açığa çıkan mikroskobik mavi ışık parlaması, mağara duvarlarındaki 11 bin altın sensör tarafından algılanarak kayıt altına alınıyor. Bilim insanları, bu sensörlerden elde edilen ışık verilerini kullanarak evrenin erken dönemlerine ait yapıyı haritalandırıyor.

SUPER-KAMİOKANDE DEDEKTÖRÜ NEREDE YER ALIYOR?

Bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapan bu dev gözlem tesisi, Japonya'da bir dağın 1 kilometre altındaki yeraltı galerisinde bulunuyor. 50 bin ton ultra saf su kapasitesine sahip olan 40 metre yüksekliğindeki yapı, yerin derinliklerinde süpernova kaynaklı parçacık hareketlerini kesintisiz olarak izliyor.