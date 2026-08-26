Lundin Mining ve BHP, Şili-Arjantin sınırındaki Filo del Sol yatağında 13 milyon ton bakır, 907 bin kilogram altın ve 18,6 milyon kilogram gümüş içeren devasa bir rezerv tespit edildiğini açıkladı. 400 yeni sondaj kuyusunun analiziyle doğrulanan bu keşif, son 30 yılın en büyük maden potansiyellerinden biri olarak kayıtlara geçti.

DEV REZERV HANGİ SEKTÖRLER İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR?

5 bin metre yükseklikte yer alan yatak, sadece madencilik dünyasını değil küresel yeşil enerji dönüşümünü de doğrudan ilgilendiriyor. İçerdiği devasa bakır miktarı yenilenebilir enerji altyapısı için hayati rol oynarken, altın ve gümüş rezervlerinin havacılık ile telekomünikasyon sektörlerindeki hammadde ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Keşfedilen milyarlarca dolarlık hammaddeye rağmen, açık ocak madeninin deniz seviyesinden 5 bin metre yüksekte bulunması operasyonel bir kriz yaratıyor. Aşırı yükseklikte çalışan işçilerde görülen yükseklik hastalığı riski, dondurucu iklim koşulları ve ağır makinelerin And Dağları'nın zirvesine taşınmasındaki zorluklar üretim sürecini kilitliyor.

ÇEVRE VE BUZUL TARTIŞMALARI PROJEYİ NASIL ETKİLİYOR?

Bölgedeki kırılgan ekosistem ve buzul tabakaları, maden çıkarma faaliyetlerine karşı çevreci örgütleri harekete geçirdi. Arjantin Çevre ve Doğal Kaynaklar Vakfı (FARN), projenin ülkenin içme suyu ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan buzul alanlarını koruyan yasaları ihlal ettiğini bildirdi. Madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği yıllık milyarlarca litrelik devasa su tüketimi ve enerji ihtiyacı, temiz enerji dönüşümü için gereken hammadde arayışını çevresel bir çatışmaya dönüştürdü.