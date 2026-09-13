Hallstatt’taki tarih öncesi madenlerin bir bölümü uzun süredir biliniyordu. Ancak dağın daha önce araştırılmamış kısımlarına ulaşmak için 2022’de başlatılan sondajlar, arkeologları yeni bir yeraltı ağına götürdü. Son çalışmalarla ortaya çıkarılan odaların büyüklüğü ve yerleşimi, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce burada tahmin edilenden çok daha kapsamlı bir madencilik faaliyeti yürütüldüğünü gösterdi.

DEV ODALAR ÜST ÜSTE UZANIYOR

Araştırmacılar başlangıçta dağın altında tek ve büyük bir çalışma alanıyla karşılaşmayı bekliyordu. Sondajlardan elde edilen sonuçlarda ise birbirine paralel uzanan çok sayıda maden odası tespit edildi. Bazı odaların farklı seviyelerde, birbirlerinin üzerinde ve altında bulunduğu belirlendi.

Şimdiye kadar izlenen yeraltı ağı en az 300 metre boyunca devam ediyor. Bazı odaların 25 metre genişliğe ve yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Odaların doğal tuz yataklarını takip edecek şekilde açılmış olması, Demir Çağı madencilerinin dağın jeolojik yapısına göre hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Hallstatt’ta tuz üretiminin geçmişi ise Demir Çağı’ndan çok daha eskiye dayanıyor. Bölgedeki bulgular, insanların yaklaşık 7 bin 300 yıl önce yüksek vadide yaşamaya ve tuz üretmeye başladığını gösteriyor. MÖ 1200 civarında üretimin günlük yaklaşık 1,5 tona ulaştığı tahmin ediliyor.

TABANDA 9 METRELİK KALINTI TABAKASI VAR

Yeni belirlenen odaların tabanlarında binlerce yıllık madencilik faaliyetlerinden kalan kalın tabakalar da bulundu. Bazı noktalarda 9 metre kalınlığa ulaşan bu birikintilerin içerisinde yanmış çam parçaları, kırık aletler, giysi ve kumaş parçaları ile insan atıkları yer alıyor.

Tuzlu ortam sayesinde normal şartlarda zamanla yok olması beklenen organik malzemelerin önemli bir bölümü korunabildi. Ahşap kaplar ve yiyecek kalıntılarının yanı sıra madencilerden ve tükettikleri gıdalardan kalan DNA izlerinin de günümüze ulaştığı belirlendi.

Hallstatt’taki yeni bulgular, Eylül 2026'da kamuoyuyla paylaşılırken, araştırmalar dağın içinde devam ediyor. Arkeologlar, yeni ortaya çıkarılan odaların Demir Çağı insanlarının yüzlerce metre boyunca uzanan bu yeraltı sisteminde nasıl çalıştığını ve büyük ölçekli tuz üretimini nasıl organize ettiğini daha ayrıntılı biçimde ortaya koymasını bekliyor.