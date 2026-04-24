Şubat 2026 itibarıyla açıklanan verilere göre, deniz seviyesinden 4 bin 500 metre yükseklikte yer alan Vicuña projeleri; 14 milyon ton bakır, 36 milyon ons altın ve 729 milyon ons gümüş rezervi barındırıyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yılda 400 bin ton bakır üreterek küresel arzın %2'sini tek başına karşılayacak. Bu devasa keşif, özellikle elektrikli araç ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki hammadde ihtiyacını karşılayacak en kritik stratejik rezervlerden biri olarak tescillendi.

KÜRESEL BAKIR ARZI İÇİN KRİTİK EŞİK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2025 görünüm raporunda, bakır talebinin yeni maden üretiminden daha hızlı arttığını ve Vicuña gibi projelerin gecikmesi durumunda 2030'lu yıllarda küresel bir kıtlık yaşanacağını bildirdi. BHP'nin henüz üretim başlamadan projenin yarısına 2,1 milyar dolar ödemesi, sektörün gelecekteki hammadde tedariği konusundaki endişelerini yansıtıyor. Maden sahasının, ilk 25 yıl boyunca kesintisiz üretim yapması ve zayıf piyasa koşullarında bile yüksek karlılık oranını koruması bekleniyor.

EKONOMİYE 69 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Lundin Mining tarafından yapılan açıklamada, projenin işletme süresi boyunca Arjantin ekonomisine 69 milyar dolar vergi ve telif geliri sağlayacağı saptandı. San Juan eyaleti, projeyi bölgesel kalkınmanın ana motoru olarak desteklerken, inşaat aşamasında yaklaşık 25 bin kişiye istihdam yaratılması planlanıyor. İşletme döneminde ise yüksek teknik beceri gerektiren 3 bin kişilik sürekli iş imkanı oluşacağı ve yerel işgücü kotaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

ÜRETİME GEÇİŞ SÜRECİ 2035'İ BULACAK

Bölgedeki zorlu coğrafi koşullar ve lisanslama süreçleri nedeniyle madenin tam kapasite üretime geçişinin 10 ila 15 yıl sürmesi öngörülüyor. IEA verilerine göre, bu ölçekteki dev madenlerin keşiften işletmeye geçiş süreci ortalamanın üzerinde bir hızla ilerlese de, yıllık 500 bin tonluk üretim hedefine ancak 2035 yılında ulaşılabilecek. Projenin finanse edilmesi ve tam lisanslanması süreci, küresel enerji dönüşümü hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip.