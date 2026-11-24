Hint Okyanusu kıyısındaki Kwale bölgesinde bulunan Mrima Tepesi'nde, nadir toprak elementleri ve niyobyum açısından önemli kaynaklar bulunuyor. ABD öncülüğündeki Frontier Minerals konsorsiyumu, altı aydan uzun süren rekabetin ardından bölgede maden arama hakkını kazandı.

DAĞIN ALTINDA MİLYARLARCA DOLARLIK ZENGİNLİK VAR

Mrima Tepesi'nin altında bulunduğu tahmin edilen değerli mineraller, özellikle teknoloji ve enerji sektörleri açısından büyük önem taşıyor. Elektrikli otomobillerden rüzgar türbinlerine, elektronik cihazlardan savunma sanayisine kadar pek çok alanda kullanılan nadir toprak elementlerine yönelik talep giderek artıyor.

Bölgedeki bir diğer önemli kaynak olan niyobyum ise yüksek dayanıklılığa sahip çeliklerin ve özel alaşımların üretiminde kullanılıyor.

Yaklaşık 62 milyar dolarlık potansiyel değer biçilen maden yatağı, Kenya'nın küresel madencilik sektöründeki önemini artırabilecek kaynaklar arasında gösteriliyor.

ABD'Lİ ŞİRKETLER HAREKETE GEÇTİ

American Resources Corporation, ReElement Technologies ve Bunker Hill Mining Group'un yer aldığı Frontier Minerals konsorsiyumunun arama hakkını kazanmasıyla bölgede yeni bir süreç başladı.

ABD'nin kritik mineraller konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilen girişim, Afrika'daki değerli maden kaynaklarına yönelik uluslararası rekabeti de gözler önüne serdi.

Öte yandan 1992 yılından bu yana koruma altında bulunan Mrima Tepesi, bölge halkı için kültürel ve doğal açıdan da büyük önem taşıyor. Tepede kutsal alanlar, mezarlar ve tıbbi amaçlarla kullanılan ağaçlar bulunuyor.

Arama çalışmalarının ardından madenin çıkarılabilir miktarı ve ekonomik potansiyeli daha ayrıntılı değerlendirilecek.