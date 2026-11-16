Yeni Güney Galler eyaletindeki Wingen Dağı, diğer adıyla Burning Mountain (Yanan Dağ), yüzeyin altında devam eden kömür yangınıyla tanınıyor. Sydney'in yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde bulunan dağda, yer altındaki kömür damarının yanması nedeniyle bazı noktalardan duman ve gaz çıkışı gözlemlenebiliyor.

YANGIN YERİN 30 METRE ALTINDA DEVAM EDİYOR

Bilim insanlarına göre yangın, yerin yaklaşık 30 metre altında bulunan kömür damarında sürüyor. Yüzeyde büyük alevler görülmese de toprağın altındaki yüksek sıcaklık ve açığa çıkan gazlar, dağdaki yanmanın devam ettiğini gösteriyor.

Yer altındaki kömür damarı, oksijenle temas ettiği bölgelerde yavaş yavaş yanarak ilerliyor. Bu nedenle yangın, yüzeydeki orman yangınlarından farklı olarak kısa sürede sönmüyor. Kömürün uzun süre boyunca yanmaya devam etmesi, dağın bazı bölümlerindeki bitki örtüsünü ve toprak yapısını da etkiliyor.

YILDA YAKLAŞIK 1 METRE İLERLİYOR

Yangının en dikkat çekici özelliklerinden biri de sürekli yer değiştirmesi. Avustralya Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nin verilerine göre yer altındaki yanma hattı, yılda yaklaşık bir metre güneye doğru ilerliyor.

Kömür yandıkça yer altında oluşan boşluklar nedeniyle yüzeyde çatlaklar ve çökmeler meydana geliyor. Bazı kayaların rengi yüksek sıcaklığın etkisiyle değişirken bölgedeki bitki örtüsü de bu koşullara uyum sağlıyor.

İLK BAŞTA YANARDAĞ OLDUĞUNU SANDILAR

Dağdan yükselen dumanlar, 1800'lü yıllarda bölgeye gelen Avrupalı yerleşimcilerin burayı aktif bir yanardağ sanmasına neden oldu. Ancak 1829 yılında yapılan incelemelerde dumanın volkanik faaliyetlerden değil, yer altında yanan kömür damarından kaynaklandığı anlaşıldı.

Yangının tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor. Resmî park kaynaklarında 5 bin 500 yıllık tahmin kullanılırken, bölgenin eski yönetim planında yangının en az 15 bin yıldır sürüyor olabileceği belirtiliyor. Bazı değerlendirmelerde ise çok daha eski bir başlangıç ihtimali üzerinde duruluyor.

Günümüzde Burning Mountain Doğa Koruma Alanı olarak korunan bölge, ziyaretçilere de açık. Yaklaşık dört kilometrelik yürüyüş parkurunu takip edenler, yer altındaki yangının yüzeyde bıraktığı izleri ve duman çıkış noktalarını güvenli seyir alanlarından gözlemleyebiliyor.