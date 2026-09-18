Guanako, Güney Amerika’ya özgü, lama ve alpakayla aynı familyadan gelen yabani bir hayvan. Özellikle Arjantin ve Şili’nin dağlık ve kurak bölgelerinde yaşayan bu tür, zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıyla biliniyor. Ölü hayvanlara San Juan’ın Şili sınırına uzanan Iglesia ve Calingasta bölgelerinde rastlanırken, eyaletin çevre ekipleri ulaşılabilen noktalarda inceleme ve numune çalışmalarına başladı.

YOĞUN KAR HAYVANLARIN YOLUNU KAPATTI

Yetkililerin üzerinde durduğu başlıca ihtimal, bölgede etkili olan ağır kış koşulları. Guanako sürüleri normal şartlarda kış sertleşmeden önce yüksek kesimlerden daha alçak bölgelere inerek yiyecek bulabiliyor. Ancak bu yıl yoğun kar yağışının bu doğal hareketi sekteye uğrattığı değerlendiriliyor.

Metrelerce karın bazı bölgelerde doğal otlakları tamamen kapattığı, aynı zamanda hayvanların vadilere inmek için kullandıkları geçişleri de zorlaştırdığı belirtiliyor. Ulaşılabilen hayvanlarda ciddi kilo kaybı ve yetersiz beslenme belirtileri görüldü. San Juan Koruma Direktörü Ezequiel Salomón, ilk incelemelerin ölen hayvanlarda açlığa işaret ettiğini, ancak kesin neden için biyolojik analizlerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.

Soğuk hava da tabloyu ağırlaştırmış olabilir. Derin karda hareket etmek için daha fazla enerji harcayan hayvanların, aynı dönemde yiyeceğe ulaşamaması vücut dirençlerinin hızla düşmesine yol açmış olabilir. Yetkililer şu aşamada zehirlenme veya çevresel kirliliği gösteren bir bulgu bulunmadığını, ancak diğer ihtimallerin de kesin sonuçlar çıkana kadar araştırılacağını belirtiyor.

HAVADAN YİYECEK BIRAKILMASI GÜNDEMDE

Asıl endişe ise dağlarda hâlâ hayatta olan guanakolar. Ekiplerin ulaştığı bazı hayvanların oldukça zayıfladığı görülünce San Juan yönetimi, hayatta kalan sürülere yiyecek ulaştırmak için çalışma başlattı. Önceliğin karadan erişilebilen Calingasta çevresindeki alanlara verilmesi planlanıyor.

Kar nedeniyle araçlarla ulaşılamayan noktalarda ise farklı bir yöntem değerlendiriliyor. Yetkililer, gerekirse uçak veya helikopterlerden belirlenen bölgelere balyalar halinde ot bırakmayı planlıyor. Benzer bir yöntemin geçmişte Iglesia dağlarında da uygulandığı belirtiliyor.

Bölgede eylül ayında kar görülmesi ise olağan dışı değil. Arjantin Güney Yarımküre’de bulunduğu için eylül, kışın sona erip ilkbaharın başladığı döneme denk geliyor. Üstelik San Juan’daki And Dağları’nın yüksek kesimlerinde kış boyunca biriken kar, ilkbaharın başlangıcında da uzun süre yerde kalabiliyor. Bu durum guanakoların otlaklara ulaşmasını ve yiyecek bulmasını zorlaştırabiliyor.

Çalışmalar ilerledikçe dağlık bölgelerde yeni ölü hayvanların bulunabileceği ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Kar ve yol koşulları elverdiğinde daha geniş bir arazi taraması yapılacak; böylece hem ölen guanakoların gerçek sayısı hem de olayın yüksek dağlardaki yaban hayatı üzerindeki etkisi daha net ortaya çıkacak.