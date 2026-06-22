Yaklaşık 1.370 metre yükseklikte bulunan dağlık bölgede inşa edilen sistem, toplamda 350 metrelik yükseklik farkını güvenli şekilde aşabilmek için spiral biçimde tasarlandı. Mühendisler, dik bir tırmanış yerine geniş dönüşlerle yükselen üç katlı viyadük sayesinde sürüş güvenliğini artırmayı hedefledi. Havadan bakıldığında dev bir ejderhanın dağın etrafında dolandığı izlenimini veren yapı, sosyal medyada ve turizm tanıtımlarında sıkça kullanılan görüntüler arasında yer alıyor.

7 BİN TONDAN FAZLA ÇELİK KULLANILDI

Tianlongshan Otoyolu boyunca bir tünel ve dört büyük viyadük bulunuyor. Bunların en dikkat çekeni olan üç katlı spiral viyadükte 7 bin tondan fazla çelik kullanıldı. Tüm viyadüklerde kullanılan çelik miktarı ise yaklaşık 18 bin tona ulaşıyor. Yapının kutu kiriş sistemi sayesinde hem ağırlık dengesi korunuyor hem de dağlık arazinin zorlu koşullarına karşı dayanıklılık sağlanıyor.

Yetkililer, projenin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve yangınla mücadele ile çevre koruma çalışmalarını desteklemek amacıyla geliştirildiğini belirtiyor.

DAĞLARDAKİ TARİHİ BÖLGEYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI

Tianlong Dağı bölgesi, 1.500 yılı aşkın geçmişe sahip tapınaklar, mağaralar ve tarihi kalıntılarıyla biliniyor. Geçmişte dar ve tehlikeli yollar nedeniyle ulaşımın zor olduğu bölge, yeni otoyol sayesinde daha erişilebilir hale geldi. Uzmanlar, üç katlı spiral viyadüğün yalnızca bir ulaşım çözümü değil, aynı zamanda modern mühendisliğin simgelerinden biri olarak görüldüğünü ifade ediyor.