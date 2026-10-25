Çin'in Hubei eyaletine bağlı Lichuan bölgesinde yaşayan Yang adlı adam, ailesinin yaklaşık bir asır önce yerleştiği mağarayı terk etmedi. Kardeşleri yıllar içinde başka yerlere taşınırken anne ve babasının ölümünün ardından da burada yaşamaya devam eden Yang, modern konutlar yerine dağın içindeki evini tercih ediyor.

DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA EV OLDUĞU ANLAŞILMIYOR

Yang'ın yaşadığı mağara ev, dağlık arazinin doğal yapısıyla neredeyse bütünleşmiş durumda. Kayalıkların arasına gizlenen giriş, uzaktan bakıldığında kolayca fark edilmiyor.

Ailesinin yaklaşık 100 yıl önce yerleştiği mağara, zaman içinde yaşam alanına dönüştürüldü. İçerisinde elektrik, su ve ısınmak için kullanılan soba bulunuyor.

Dağın içindeki ev, dışarıdan oldukça ilkel görünmesine rağmen Yang'ın günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde düzenlenmiş durumda.

SUYUNU DAĞDAN ALIYOR, GEÇİMİNİ BİTKİ YETİŞTİREREK SAĞLIYOR

Yang'ın yaşamını sürdürmesini sağlayan en önemli özelliklerden biri, mağaranın kendi su kaynağına sahip olması. Kayaların arasından süzülen sular, mağaranın içinde doğal havuzlarda birikiyor. Yang da günlük ihtiyaçları için bu suyu depoluyor.

Elektriğini yakındaki bir elektrik direğinden sağlayan Yang, yemek pişirmek ve su ısıtmak için odun sobası kullanıyor. Ayrıca yetiştirdiği şifalı bitkileri çevredeki yerleşim yerlerinde satarak geçimini sağlıyor.

Mağaranın doğal yapısı da yaşamını kolaylaştırıyor. Yang'ın anlattığına göre ev, yaz aylarında serin kalırken kışın dışarıya göre daha sıcak oluyor.

Üstelik ev, modern dünyadan göründüğü kadar uzak değil. En yakın kara yolu yalnızca 300 metre mesafede bulunuyor. Ancak yoğun ağaçlar ve dik patikalar nedeniyle mağaraya ulaşmak oldukça zor.

Yang'ın sıra dışı yaşamı, Çin'in dağlık bölgelerindeki hayatı görüntüleyen Qingyunji adlı içerik üreticisinin ziyaretiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ailesinin diğer üyeleri bölgeden ayrılmış olsa da Yang, yaklaşık yarım asırdır yaşadığı evini terk etmeyi düşünmüyor.