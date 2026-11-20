Çin’in Çinghay eyaletinde, bir dağın yamacında toprağa gömülü halde bulunan ve 'Baygun boruları' olarak adlandırılan yapılar bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Unionrayo’da yer alan habere göre, bilim insanları söz konusu boruların 150 bin yıldan daha eski olduğunu tahmin ediyor.

ÇAPLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Çapları birkaç santimetreden 40 santimetrenin üzerine kadar değişen boruların bir kısmı mağaralardan dışarı çıkarken, bir kısmı ise Toson Gölü’ne doğru uzanıyor.

Yapılan incelemelerde malzemenin yüzde 30 ila 40’ının demir oksitten, geri kalanının ise silisyum ve kalsiyum oksitten oluştuğu belirlendi. Parçalarda bitki ve organik kalıntılara rastlanırken, içeriğin yaklaşık yüzde 8-10’luk kısmı ise henüz tanımlanamadı.

KÖKENİNE DAİR ÇEŞİTLİ HİPOTEZLER ORTAYA ATILDI

Kökeni kesin olarak belirlenemeyen boruların oluşumuna dair çeşitli bilimsel hipotezler öne sürülüyor. En yaygın kabul gören teoriye göre yapılar, çürüyen ağaç köklerinin içine demir açısından zengin minerallerin sızmasıyla oluşan taşlaşmış silindirlerden ibaret. Bir diğer hipotez ise antik dönemdeki sellerin demir ve kalsiyum zengini tortuları taşıyarak kaya çatlaklarını doldurduğunu savunuyor.

Yapıların kadim bir uygarlık veya dünya dışı varlıklar tarafından inşa edildiğine dair iddialar ortaya atılsa da bu görüşleri destekleyen herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor.

Uzmanlar, Baygun borularının jeoloji biliminin Dünya tarihine dair sunabileceği sürprizleri gösterdiğini ve gelecekte geliştirilecek yeni teknolojilerle bu yapıların sırrının çözülebileceğini ifade etti.