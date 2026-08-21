İtalya'nın Alpler eteklerinde, dışarıdan bakıldığında sıradan bir topluluk yerleşimi gibi görünen Damanhur, yerin altında sakladığı yapıyla bambaşka bir hikâye anlatıyor. Yıllarca gizli tutulan devasa yeraltı tapınakları, bugün hâlâ dünyanın en sıra dışı spiritüel yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

Kuzey İtalya'daki Piedmont bölgesinde, Torino'nun kuzeyinde bulunan Damanhur topluluğunun hikâyesi 1978'de başladı. Topluluğun kurucusu Oberto Airaudi ve küçük bir grup takipçisi, dağın içine yalnızca kazma ve keski kullanarak tüneller açmaya başladı. Amaçları sıradan bir yapı inşa etmek değil, insanlığın ruhsal ve sembolik tarihini anlatan devasa bir yeraltı kompleksi oluşturmaktı.

16 yıl boyunca gizli kaldı

Ortaya çıkan yapı, “İnsanlık Tapınakları” olarak adlandırılıyor. Beş farklı seviyeye yayılan kompleks; salonlar, koridorlar, mozaikler, heykeller, duvar resimleri ve renkli camlarla süslenmiş çok sayıda bölümden oluşuyor. Damanhur Vakfı, kompleksin 4 bin metreküpten fazla alana yayıldığını ve yüzlerce metre uzunluğunda koridorlarla birbirine bağlandığını belirtiyor.

Ancak yapının kendisi kadar inşa edilme biçimi de dikkat çekici.

Çalışmalar yaklaşık 16 yıl boyunca dış dünyadan gizlendi. Damanhur'un kendi tarihçesine göre ilk kazılar 1978'de başladı ve tapınakların varlığı 1992'de eski bir topluluk üyesinin yetkililere haber vermesine kadar kamuoyundan saklandı. Aynı yıl polis ve savcılar bölgeye gelerek yapıyı ortaya çıkardı, gördükleri karşısında onlar bile şaşkına döndü.

O dönemde yeraltında bu ölçekte yapılaşmayı düzenleyen açık bir mevzuat bulunmadığı belirtilirken, tapınakların inşası izin alınmadan gerçekleştirilmişti. Yapının ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başladı ve kompleks daha sonraki yıllarda yasallaştırıldı.

Asıl şaşırtıcı olan yerin altında ne olduğundan çok, buna neden inşa edildiği

Damanhur'u sıradan bir yeraltı yapısından ayıran nokta ise topluluğun dünyaya bakışı.

Damanhurlular, Dünya'yı çevreleyen ve enerji ile bilgi taşıdığına inandıkları “Synchronic Lines” adı verilen görünmez hatların bulunduğunu savunuyor. Tapınakların da bu hatların kesiştiği özel bir noktaya inşa edildiğine inanılıyor.

Kompleksin bazı bölümlerinde bu inanç sisteminin izleri açıkça görülüyor. Örneğin Spheres Salonu, topluluğa göre dört “Synchronic Line”ın kesiştiği bir noktada bulunuyor ve insanlığın gelişimi için mesajların alınıp gönderilebileceğine inanılıyor.

Bununla da sınırlı değil.

Damanhur'un öğretilerinde geçmiş yaşamlar, ruhsal gelişim, kozmik bağlantılar ve zamanla ilişkilendirilen spiritüel çalışmalar da önemli bir yer tutuyor. Topluluğun kendi anlatımında, belirli bölgelerin gelecekteki jeolojik ve sosyal koşullarının “zaman araştırmaları” yoluyla değerlendirildiği de aktarılıyor.

Bu nedenle “zaman yolculuğu” ifadesi burada fiziksel anlamda bir zaman makinesini değil, Damanhur'un geçmiş, gelecek ve insan bilinci arasında kurduğu spiritüel bağlantıyı anlatıyor.

Dağın içine gizlenmiş devasa bir sanat eseri

Tapınakların içinde Su Salonu, Dünya Salonu, Metal Salonu, Aynalar Salonu, Küreler Salonu, Mavi Tapınak ve Labirent gibi farklı bölümler bulunuyor. Yapının bazı noktalarında eski alfabelerden sembollere, mitolojik figürlerden insanlığın gelişimini anlatan sahnelere kadar çok sayıda motif kullanılmış durumda.

Kompleksin en derin bölümlerinden biri olan Dünya Salonu'nda ise 22 bin yıl önceki gökyüzünü temsil eden yıldızlı bir tavan tasarımı bulunuyor. Damanhur'un anlatımında bu bölüm, insanlık tarihine ve Atlantis'e ilişkin sembolik bir anlatıyla ilişkilendiriliyor.

Bugün İnsanlık Tapınakları, geçmişten kalma gizemli bir arkeolojik yapı değil. Modern dönemde, bir topluluk tarafından dağın içine elle kazılarak oluşturulmuş devasa bir sanat ve ibadet kompleksi.

Belki de Damanhur'u bu kadar ilginç yapan şey tam olarak burada yatıyor: Ziyaretçilerin karşısındaki yapı binlerce yıllık bir uygarlığın kalıntısı değil, 1970'lerden itibaren insanların kendi elleriyle oluşturduğu ve arkasında son derece sıra dışı bir inanç sistemi bulunan modern bir yeraltı dünyası.