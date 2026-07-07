Tamamlandığında 60 gigavat kurulu güce ulaşması planlanan hidroelektrik santrali, bugün dünyanın en büyük hidroelektrik tesisi olan Üç Boğaz Barajı'nın yaklaşık üç katı elektrik üretecek. Projenin yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat enerji üretmesi ve bu miktarın Birleşik Krallık'ın yıllık elektrik tüketimine yakın olması bekleniyor.

NEHRİN YÖNÜ DÖRT DEV TÜNELLE DEĞİŞTİRİLECEK

Proje, Yarlung Tsangpo Nehri'nin Namcha Barwa Dağı çevresinde yaklaşık 50 kilometrelik bölümde 2 bin metre irtifa kaybettiği doğal eğimden yararlanacak. Mühendisler, her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki dört tünelle nehir suyunu dağın içinden geçirerek türbinlere yönlendirecek, elektrik üretiminin ardından su yeniden doğal yatağına bırakılacak.

Yaklaşık 1 trilyon yuan (147 milyar dolar) yatırım bedeline sahip proje, bugüne kadar planlanan en pahalı hidroelektrik yatırımlarından biri olarak gösteriliyor. Tesisin 2033 yılında devreye alınması hedefleniyor.

HİNDİSTAN VE BANGLADEŞ ENDİŞELİ

Yarlung Tsangpo Nehri, Tibet'ten çıktıktan sonra Hindistan'da Brahmaputra, Bangladeş'te ise Jamuna adıyla akmaya devam ediyor. Bu nedenle proje, nehirden yararlanan aşağı havza ülkelerinde su güvenliği ve ekosistem üzerindeki olası etkileri nedeniyle tartışmalara yol açıyor.

Çin yönetimi, tesisin nehir akışını kalıcı olarak kesmeyeceğini ve çevresel etkilerin kontrol altında tutulacağını savunurken, Hindistan ve Bangladeş daha fazla teknik bilgi paylaşılması ve şeffaflık çağrısında bulunuyor. Uzmanlar ise dünyanın en derin kanyonlarından biri ile deprem riski taşıyan bir bölgede yürütülen böylesine büyük bir mühendislik projesinin hem teknik hem de çevresel açıdan yakından takip edildiğini belirtiyor.