1886 yılında ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir tepenin iki ayrı ucundan kazıya başlayan işçiler, yaklaşık bir yıl sonra yerin altında buluştu ve iki tünel arasındaki ölçüm hatası yalnızca birkaç santimetre oldu. Yedi yıl önce kaya düşmeleri nedeniyle kapatılan 140 yıllık tarihi demiryolu tüneli, yapılan güçlendirme çalışmalarının ardından bisikletliler ve yürüyüşçüler için yeniden açıldı.

DAĞIN İKİ UCUNDAN AYNI ANDA KAZMAYA BAŞLADILAR

Stewart Tüneli'nin inşası, bir demiryolu şirketinin Freeport ile Madison arasında yeni bir hat kurma kararıyla başladı. 13 Aralık 1886'da başlatılan çalışmalarda, zaman kazanmak amacıyla tepenin hem kuzey hem de güney ucunda iki ayrı ekip görevlendirildi. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda planlanan tünelde kireçtaşı kayaları el matkaplarıyla delinip patlayıcılarla parçalandı. Çıkarılan taşların taşınmasında kuzey tarafında 48 tonluk, güney tarafında ise 20 tonluk buharlı kepçeler kullanıldı.

BİR YIL SONRA BULUŞTUKLARINDA HATA NASIL BU KADAR AZ OLDU?

İnşaat sürecinde yer altındaki büyük bir su akıntısı ve tavan dengesizliği nedeniyle çalışmalar zaman zaman durduruldu. Tüm zorluklara rağmen iki ekip Aralık 1887'de tünelin ortasında buluştu. Kayıtlara göre karşılıklı ilerleyen tünellerin hizasındaki sapma bir tarafta yaklaşık 2,5 santimetre, diğer tarafta ise 2 santimetreden daha az gerçekleşti.

TARİHİ TÜNEL NEDEN YEDİ YIL KAPALI KALDI?

Tamamlanmasının ardından 1960'lara kadar yolcu, 1976 yılına kadar ise yük trenlerine hizmet veren tünel, hattın kapanmasıyla doğa yürüyüşü ve bisiklet rotasına dönüştürüldü. Yıllar içinde tavan ve yan duvarlardan düşen kaya parçaları ziyaretçiler için güvenlik riski oluşturmaya başladı. Yetkililer, can güvenliğini sağlamak amacıyla Eylül 2019'da tünelden geçişleri durdurdu.

YENİLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI VE ZİYARETE AÇILDI

Yaklaşık yedi yıl süren kapanmanın ardından tünelde kapsamlı bir koruma projesi uygulandı. İç kısma yerleştirilen oluklu metal kaplama ile kaya düşmelerinin önüne geçildi. Stewart Tüneli'nin 16 Kasım 2026 itibarıyla yeniden açıldığı ve tarihi geçidin tekrar bisikletliler ile yürüyüşçülerin kullanımına sunulduğu duyuruldu.