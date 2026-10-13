ikaragua'nın güneybatısında yer alan ve yerel halk ile ziyaretçiler tarafından "Cehennemin Ağzı" (La Boca del Infierno) olarak anılan aktif olmayan Masaya Yanardağı, jeoloji dünyasını sarsan yeni bir keşfe ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 250 yıldır büyük bir patlama gerçekleştirmeyen yanardağın derinliklerinde, bilim insanlarını şaşkına çeviren ikili bir magma odası sistemi tespit edildi. ABD’deki Penn State Üniversitesi'nden bir jeolog ekibinin yürüttüğü ve sonuçları saygın bilimsel dergi Geophysical Research Letters'da yayımlanan araştırma, uykudaki devin altında devasa bir hareketlilik olduğunu gözler önüne serdi.

Sentinel-1 uydusu gizemi çözdü: Zıt hareketler netleşti

Araştırmacılar, Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) ait "Sentinel-1" uydusunun 2018-2024 yılları arasındaki verilerini inceleyerek Masaya Yanardağı çevresindeki zemin hareketlerini mercek altına aldı.

6 yıl süren analizler sonucunda, yanardağın kalderasında (halka şeklindeki çöküntü) aynı anda meydana gelen iki zıt doğa olayı saptandı:

• Derin Magma Odası: Yanardağın ana kalderası önce çöktü, ardından yeniden yükselişe geçti. Bu durum, derindeki büyük bir magma odasının önce boşaldığını, ardından tekrar dolduğunu gösteriyor.

• Sığ Magma Odası: Kalderanın içindeki daha küçük ve aktif kraterin etrafındaki zemin ise sürekli olarak çökmeye devam etti. Bu da yüzeye daha yakın olan ikinci bir odanın aynı anda boşaldığına işaret ediyor.

Uzmanlar, bu paralel süreçlerin magma yollarının nasıl çalıştığına dair bilim dünyasındaki büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor.

"Akış düz pürüzsüz değil, ani patlamalar şeklinde"

Bilim insanları, magmanın yeryüzüne doğru yükselişinin pürüzsüz bir hat üzerinde ilerlemediğini, aksine ani patlamalar ve kırılmalarla gerçekleştiğini vurguluyor. Yer altındaki yoğunluk dengelerine göre kararlı hale gelen bu magma odaları, eski çatlakların kapanıp yenilerinin açılmasıyla sürekli bir sismik aktivite üretiyor.

Ani bir tehlike yok, ancak sürekli izleme şart

Araştırma ekibi, gözlemlenen bu yer altı hareketliliğinin yaklaşan bir patlamanın ani sinyali olmadığını net bir dille ifade etti, ancak Masaya’nın yoğun nüfuslu bir bölgede yer alması ve her ay binlerce turisti çeken popüler bir merkez olması nedeniyle uzmanlar tek bir konuda birleşiyor: Sürekli ve kesintisiz izleme hayati önem taşıyor.

Volkanolojide paradigmalar değişiyor

Masaya'daki bu bulgular, modern volkanolojinin 1990'lardan bu yana savunduğu "büyük mağara boşlukları yerine, bölgelere ayrılmış karmaşık magma rezervuarları" teorisini destekler nitelikte.

Öte yandan dünya genelinde uykudaki yanardağlara yönelik araştırmalar da hız kazandı. NASA'nın Kamçatka'da 400 yıl sonra uyanan bir yanardağ üzerindeki incelemeleri ve süper volkanların tahmin edilenden çok daha hızlı patlayabileceğini gösteren son çalışmalar, tüm volkanoloji alanındaki eski modellerin yeniden sorgulanmasına yol açıyor.