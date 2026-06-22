Hindistan'ın Sikkim eyaletinde yer alan Zuluk Yolu, ilk bakışta bir ulaşım güzergâhından çok dağın üzerine çizilmiş devasa bir karalamayı andırıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 400 metrenin üzerinde yükselen bu sıra dışı yol, peş peşe dizilmiş 32 keskin virajıyla dünyanın en dikkat çekici dağ yollarından biri olarak kabul ediliyor. Yukarıdan bakıldığında salyangozu ya da kıvrılmış bir yılanı andıran görüntüsü, son yıllarda fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerek bölgeyi sosyal medyada ünlü hale getirdi.

TARİHİ İPEK YOLUNUN İZLERİNİ TAŞIYOR

Ancak Zuluk Yolu'nun etkileyici görünümünün ardında çok daha derin bir hikâye bulunuyor. Bu rota, yüzyıllar boyunca Tibet ile Bengal ovaları arasındaki ticaretin can damarlarından biri olan eski İpek Yolu'nun önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Kervanlar bu güzergâh üzerinden ipek, tuz, çay ve yün taşıyarak Himalayalar'ı aşıyordu.

1962 yılında yaşanan Hindistan-Çin Savaşı sonrasında bölgenin kaderi değişti. Ticaret yolları kapanırken, stratejik önemi artan Zuluk hattı askeri kontrol altına alındı. Günümüzde yol, Çin sınırına oldukça yakın bir noktada yer alan ve özel izin gerektiren bir güvenlik bölgesinden geçiyor.

32 ZİKZAKLI MÜHENDİSLİK HARİKASI

Zuluk köyü ile Thambi Seyir Noktası'nı birbirine bağlayan 32 viraj, bölgenin en dikkat çekici kısmını oluşturuyor. Virajların her biri ağır araçların dik eğimde güvenli şekilde ilerleyebilmesi için özel olarak tasarlandı.

Yolun yapımı ve bakımı, Hindistan ordusuna bağlı Sınır Yolları Teşkilatı (BRO) tarafından gerçekleştiriliyor. Kar, buz ve heyelan riski taşıyan zorlu arazi koşullarına rağmen yolun sürekli açık tutulması için yoğun çalışma yürütülüyor. Bu nedenle Zuluk Yolu yalnızca turistik değil, aynı zamanda stratejik bir askeri altyapı olarak da önem taşıyor.

## SINIR BÖLGESİNDE YAŞAM MÜCADELESİ

Kartpostalları andıran manzaraların arkasında ise oldukça zorlu bir yaşam bulunuyor. Yüksek rakım ve sert iklim koşulları nedeniyle Zuluk'ta yaşayanlar geçimlerini büyük ölçüde yol projelerinde çalışmak, orduya lojistik destek vermek ve son yıllarda gelişmeye başlayan turizm faaliyetleri ile sağlıyor.

Bir zamanlar yalnızca askerler ve bölge halkının kullandığı yol, bugün macera tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

GÜZELLİĞİN BEDELİ YÜKSEK RAKIM

Bölgenin büyüleyici atmosferine rağmen ziyaretçiler için bazı zorluklar da bulunuyor. 3 bin 400 metreyi aşan yükseklik nedeniyle oksijen seviyesi düşüyor, hava koşulları kısa sürede değişebiliyor ve yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımı durdurabiliyor.

Bu nedenle Zuluk Yolu, yalnızca etkileyici fotoğraflar sunan bir rota değil; aynı zamanda tarih, jeopolitik ve mühendisliğin iç içe geçtiği eşsiz bir yaşam koridoru olarak öne çıkıyor.