Endonezya'nın Batı Java bölgesinde yer alan kutsal Gunung Padang tepesinin, Mısır piramitlerinden çok daha eski bir insan yapımı yapıyı gizlediği yönündeki teoriler bilim dünyasında kabul görmedi. Archaeological Prospection dergisinde yayımlanan ve yapının bazı katmanlarının 25 bin yıl öncesine, yani son buzul çağına uzandığını ileri süren makale, metodolojik sorunlar ve kanıt yetersizliği nedeniyle resmi olarak geri çekildi.

MULTİDİSİPLİNER YÖNTEMLERLE YAPILAN TARİHLEME ÇALIŞMASI

Jeolog Danny Hillman Natawijaya liderliğindeki bir araştırma ekibi, taş terasların altındaki katmanları incelemek amacıyla yer altı radarı, sismik görüntüleme, sondaj örnekleri ve organik toprak numunelerinin radyokarbon tarihlemesi yöntemlerini kullandı.

Araştırmacılar, tepenin çekirdeğinin başlangıçta doğal bir lav tabakasından oluştuğunu, daha sonra insanlar tarafından yeniden şekillendirilerek üstünün yapay katmanlarla örtüldüğünü iddia etti. Bu iddia, tarımın icadından çok önce gelişmiş taş işçiliği becerilerine sahip bir uygarlığın varlığı anlamına geldiği için uluslararası alanda büyük bir tartışma başlattı.

ARKEOLOGLARDAN SERT ELEŞTİRİ

Arkeoloji dünyası, radyokarbon tarihleme yönteminin organik malzemenin yaşını doğru belirlese de bir anıtın inşa tarihini tek başına kanıtlayamayacağını vurgulayarak teoriye karşı çıktı. Uzmanlar, söz konusu katmanlarda kömür, kemik parçaları, taş aletler gibi insan faaliyetini kesin olarak kanıtlayacak hiçbir arkeolojik esere rastlanmadığına dikkat çekti.

Cardiff Üniversitesi'nden arkeolog Flint Dibble, elde edilen verilerin makalenin radikal sonuçlarını desteklemediğini belirtti. Dibble, volkanik arazilerde yamaçtan aşağı kayan doğal malzemelerin zamanla insan eliyle yapılmış gibi düzenli geometrik desenler oluşturabileceğini açıkladı. Güney Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden arkeolog Bill Farley ise gömülü bir katmanın mimari yapı olarak kabul edilmesi için yerleşim izi bulunması gerektiğini, ancak bu sahada böyle bir kanıtın gözlemlenmediğini ifade etti.

RESMİ REKORLAR DEĞİŞMEDİ

Bilimsel dergi, yeraltı katmanlarının insan yapımı olduğuna dair ikna edici somut bulguların olmaması ve metodolojik eksiklikler sebebiyle makaleyi yayından kaldırdı.

Guinness Dünya Rekorları verilerine göre, dünyada bilinen en eski piramitler unvanını MÖ 2700-2600 yıllarına tarihlenen Peru'daki Caral Piramitleri ile Mısır'daki Djoser Basamaklı Piramidi elinde tutmaya devam ediyor. Gunung Padang'ın bu listeye dahil edilebilmesi için spekülasyondan uzak, somut arkeolojik kanıtların sunulması gerektiği belirtiliyor.