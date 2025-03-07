İngiltere’nin dağlık bölgelerinde yürüyüş yapan bir arkadaş grubu, yarı gömülü bir çöp kovası kapağını fark etti. Kapağı kaldırarak altındaki gizemi keşfeden grup, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Devon Banks, buldukları ilginç alanı sosyal medyada paylaştığı videoda gösterdi. Video, Devon ve bir arkadaşının toprak altındaki turuncu kapağı bulup üzerindeki tozu temizlemeleriyle başladı.

Kapağı kaldırdıklarında, sıradan bir çöp kutusunun tabanı yerine, zemin altına uzanan derin bir siyah delik ortaya çıktı. Devon, kayalıklara bakarak keşiflerine devam ederken, etraftaki metalik kalıntılar ile tünelleri fark etti. Tünellerden birine girmeye karar veren ikili, kısa süre sonra suda çırpınarak ilerlemeye başladı. Dar alanlar ve büyük düşüşler arasında ilerlerken, buldukları paslı bir merdivenle daha yükseğe tırmanmaya başladı fakat ilerledikçe, düşüşler ve kayalarla karşılaşıp çıkış yolu bulmakta zorlandılar.

EN KORKUNÇ DENEYİMDİ

Devon, "Bu, hayatımın en korkutucu mağara deneyimiydi" ifadelerine yer verirken, kendisinin ve arkadaşının büyük bir tehlike atlattığını belirtti. Sosyal medyada videolarını izleyen kullanıcılar ise dar alanlarda çalışmanın tehlikelerini vurguladı ve karbon monoksit gibi gazlarla dolu olabilecek bu tür alanlardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.