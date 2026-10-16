Polonya’nın Poznan kentinde Devlet Ormanları Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve uzun yıllardır mantar bilimiyle ilgilenen Piotr Grzes, Himalayalar’a gerçekleştirdiği gezi sırasında dünyanın en değerli mantar türlerinden biriyle karşılaştı. Polonya merkezli RMF FM radyosunun aktardığı bilgilere göre, dağlık bölgede bulunan türün Çin tırtıl mantarı olduğu tespit edildi.

Piyasa değerinin yüksekliği nedeniyle halk arasında "Tibet altını" olarak adlandırılan bu tür, ağırlıklı olarak Tibet, Nepal ve Kuzey Hindistan’ın yüksek irtifadaki dağlık alanlarında yetişiyor. Biyolojik gelişimini gece kelebeklerinin larvaları içerisinde tamamlayan mantar, gram başına düşen fiyatıyla küresel pazarda altını geride bırakıyor. Yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbının önemli bileşenleri arasında gösterilen tür, doğada oldukça nadir bulunmasıyla biliniyor.

Mesleki birikimini ve doğa gözlemlerini "Mantar Uzmanı" isimli bloğunun yanı sıra düzenlenen eğitici atölye ve toplantılarda kamuoyuyla paylaşan Grzes, çocukluğundan bu yana sürdürdüğü doğa ilgisinin kendisini bu keşfe yönlendirdiğini belirtti.

MANTAR LİTERATRÜNE YENİ BİR TÜR KAZANDIRILDI

Öte yandan, geçtiğimiz dönemde Çin’in Yünnan eyaletindeki ormanlık alanda mantar literatürüne yeni bir tür kazandırıldı. Dianjunus rex adı verilen ve bilim dünyasında heyecan yaratan bu dev mantarın 50 santimetre yüksekliğe ve 2,2 kilogram ağırlığa ulaşabildiği kaydedildi.

Araştırmacılar, söz konusu mantar ailesinin kökeninin dinazorların neslinin tükendiği dönem olan yaklaşık 65 milyon yıl öncesine dayandığını bildirdi.