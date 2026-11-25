ABD'nin Montana eyaletinde yüksek rakımlı bir bölgede doğa yürüyüşü yapan keşif grubu, dağın en tepe noktasında zemine dikey olarak gömülmüş esrarengiz bir boru keşfetti. Dar ve zifiri karanlık yapının ucunun nereye çıktığını merak eden araştırmacılar, içeriye ışık destekli bir kamera gönderdi. Görüntüleri izleyen ekip, yerin metrelerce altında karşılaştıkları devasa yılan yuvası karşısında adeta donakaldı.

Sarp kayalıkların arasında ilerleyen ekip, doğal kaya oluşumlarının ortasında insan eliyle yerleştirildiği anlaşılan kalın bir metal boruya rastladı. Çevresinde hiçbir yapı, yol veya uyarı levhası bulunmayan bu gizemli boşluğun derinliğini çözmek isteyen grup, risk almamak adına içeriye yaklaşmak yerine teknolojik ekipman kullanmaya karar verdi.

KARANLIĞA SARKITILAN KAMERA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Işık geçirmez yapıdaki borunun içine güvenli bir şekilde bakmanın başka bir yolu olmadığı için ucuna güçlü LED projektörler bağlanan bir kamera halat yardımıyla yavaşça aşağıya salındı. İlk metrelerde yalnızca paslı metal yüzeyler ve nemli duvarlar görüntülenirken, kamera derinlere indikçe içeriden gelen garip hışırtı sesleri dikkat çekti.

YERİN ALTINDA DEVASA BİR YILAN YUVASI ORTAYA ÇIKTI

Monitöre yansıyan anlık görüntüler, keşif ekibinin tüm beklentilerini altüst etti. Sıradan bir su tahliye veya havalandırma borusu olduğu düşünülen yapının alt kısmının, onlarca zehirli çıngıraklı yılanın bir araya gelerek oluşturduğu dev bir kış uykusu yuvasına dönüştüğü görüldü.

Karşılaştıkları manzara karşısında büyük panik yaşayan ekip, ekipmanlarını hızla yukarı çekerek keşfi yarıda kesti ve bölgeden uzaklaştı. Uzmanlar, doğada karşılaşılan bu tarz kapalı ve karanlık boşlukların vahşi hayvanlar tarafından yuva olarak kullanıldığını belirterek, vatandaşların bu yapıları kontrolsüz şekilde kurcalamaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.