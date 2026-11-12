İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan Randa köyü, dağın yamacındaki 250 bin tonluk dev buz kütlesi nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Weisshorn Dağı'nın doğu yamacında bulunan buz kütlesi, günde 20 santimetre hızla vadiye doğru ilerliyor. Uzmanlar, kütlenin kopması halinde büyük bir çığın meydana gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Kış mevsiminin başlaması ve bölgeye ilk kar yağışlarının düşmesiyle birlikte tehlikenin boyutu da artıyor. Dev buz kütlesinin altında bulunan Bis Buzulu platosunda önümüzdeki haftalarda bir metreyi aşan kar birikmesi bekleniyor.

Doğal afetler konusunda uzman mühendis Norbert Carlen, buz kütlesinin hareketinin kesintisiz sürdüğünü belirterek günde 20 santimetre ilerlediğini açıkladı. Carlen'e göre buz kütlesinin bütün halinde kopması, altındaki kar tabakasını da beraberinde sürükleyebilir.

ZİNCİRLEME ÇIĞ TEHLİKESİ

Çığ Araştırmaları Enstitüsü'nden (SLF) uzman Stefan Margreth, buz ve karın birlikte hareket etmesinin çığın yıkıcı gücünü artırabileceğine dikkat çekti. Bu iki malzemenin birleşmesiyle çığın hacmi ve hareket enerjisi artarken, ulaşabileceği alan da genişleyebiliyor.

Uzmanların değerlendirdiği en kötü senaryoda ise buz kütlesinin kopmasıyla başlayan hareketin başka kar çığlarını da tetiklemesi ihtimali bulunuyor. Kar tabakasının dengesiz olduğu bir dönemde yaşanacak kopmanın, yerleşim bölgesi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

SİSTEMATİK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Bununla birlikte uzmanlar, en kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu ve bölge halkının paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını belirtti. Böyle bir felaketin yaşanması için hem buz kütlesinin kopması hem de aynı anda çığ tehlikesinin çok yüksek seviyede olması gerekiyor.

Alp Dağları'nda çığ riskinin yüksek veya çok yüksek seviyeye ulaştığı günlerin kış mevsiminin yüzde 5'inden azını oluşturduğu aktarıldı. Ayrıca buz kütlesinin tek parça halinde düşmek yerine daha küçük parçalara ayrılması da olası senaryolar arasında yer alıyor. Bu ihtimalin darbenin şiddetini önemli ölçüde azaltabileceği değerlendiriliyor.

Valais Kantonu yetkilileri, ağustos ayından itibaren hareketinde belirgin hızlanma görülen buz kütlesini sensörler ve ölçüm sistemleriyle sürekli takip ediyor.