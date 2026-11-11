Dünyanın en güneyinde, buzullarla kaplı Antarktika’da bulunan Erebus Dağı, yanardağlarla ilgili bildiğimiz tüm ezberleri bozuyor. Ross Adası’nda yükselen ve sürekli kaynayan lav gölüyle dikkat çeken bu dev volkan, gökyüzünü kül yerine adeta altın tozuna buluyor.

GÜNDE 80 GRAM SAF ALTIN SAÇIYOR

Volkanın bacasından çıkan gazları ve çevredeki kar örneklerini inceleyen bilim insanları, inanılmaz bir keşfe imza attı. Yapılan ölçümlere göre Erebus Dağı, her gün atmosfere yaklaşık 80 gram mikroskobik saf altın parçacığı püskürtüyor. Üstelik bu değerli tozlar, rüzgarın da etkisiyle kraterden 1.000 kilometre uzağa kadar taşınıyor. Elektron mikroskobu altında incelenen parçacıkların sıradan tozlar değil, kusursuz geometrik kristaller olduğu görüldü. Erebus Dağı, dünyada kristal yapılı saf altın püskürttüğü bilinen tek yanardağ olma özelliğini taşıyor.

BİLİM İNSANLARI 30 YILDIR ÇÖZEMİYOR

Keşfin üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, altının erimiş lavın içinden nasıl kopup havada kusursuz kristallere dönüştüğü hâlâ tam olarak açıklanamıyor. Uzmanlar altının sıcak gazlara tutunarak yüzeye çıktığını ve soğuk havayla karşılaşınca kristalleşerek karların üzerine yağdığını tahmin ediyor.