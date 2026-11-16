Doğal yaşam alanlarının daralması ve iklim değişikliği nedeniyle nesli kritik düzeyde tehlike altına giren 11 nadir dağ engereği, türün devamlılığını sağlamak amacıyla 13 yıl önce İsviçre Alpleri'nin insan etkisinden uzak yüksek bir sırtına bırakıldı. Soğukkanlı canlılar olmaları nedeniyle bölgenin dondurucu kış şartlarında ve yüksek rakımda tutunup tutunamayacakları büyük bir soru işaretiydi. İlk birkaç yılın ardından izleme sinyallerinin kesilmesiyle birlikte yılanların zorlu doğa koşullarına yenik düştüğü düşünülmeye başlandı.

YILANLAR 13 YIL SONRA İMKANSIZI BAŞARDI

Aradan geçen 13 yılın ardından Alpler'deki biyolojik çeşitliliği incelemek üzere dağın sarp kayalıklarına çıkan araştırma ekibi, beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kayalık kovukların arasında ve güneşlenen taşların üzerinde sadece yıllar önce bırakılan anaç yılanların izlerine değil, aynı zamanda farklı yaş gruplarından onlarca yavru ve genç yılana rastlandı. Sadece 11 bireyle başlayan küçük koloninin, zorlu zirve koşullarına tamamen uyum sağlayarak kendi kendine yeten büyük bir popülasyona dönüştüğü belirlendi.

EKOSİSTEMİN DENGESİNİ YENİDEN KURDULAR

Uzmanlar, 13 yıl boyunca gözlerden uzak şekilde çoğalmayı başaran bu koloninin dağ ekosisteminde de kritik bir rol üstlendiğini belirtiyor. Bölgedeki kemirgen popülasyonunu doğal yollarla kontrol altına alan yılanlar, bitki örtüsünün ve diğer küçük canlıların dengesini koruyarak zirvedeki yaşam zincirini yeniden canlandırdı. Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bu başarı, nesli tükenme sınırındaki diğer Avrupa türleri için de umut verici bir koruma modeli olarak kayıtlara geçti.