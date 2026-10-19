Hindistan'da uzun yıllar boyunca depolanan plastik ve organik atıkların oluşturduğu dev çöp sahalarının yarattığı çevre kirliliği ve çökme tehlikesine karşı biyolojik arıtma yöntemi hayata geçirildi. Biyologların gözetiminde başlatılan "Kompostlaştırma ve Biyo-özümseme" projesi kapsamında, geleneksel bertaraf süreçleri yerine doğada ayrışmayı hızlandıran biyolojik ajanlar devreye sokuldu.,

HEYELAN RİSKİ TAŞIMADAN ATIKLAR DOĞAL GÜBREYE DÖNÜŞTÜ

Proje çerçevesinde devasa atık tabakasının üzerine yüksek yoğunluklu mikroorganizma kültürleri, solucan türleri ve enzimatik solüsyonlar püskürtüldü. Bu biyolojik bileşenler, organik atıkları ve ayrışabilir maddeleri hızla sindirerek atık kütlesinin biyokimyasal olarak parçalanmasını sağladı. Uygulanan yöntemle kimyasal maddelere veya yakma işlemine gerek kalmaksızın atık ayrışması hızlandırıldı.

Yürütülen biyolojik müdahale sonucunda, çöp dağında zamanla biriken gaz ve ağırlıktan kaynaklanan heyelan tehlikesi de ortadan kaldırıldı. Ağır iş makineleriyle yapılacak mekanik müdahalelerin tetikleyebileceği çökme riskleri, atıkların yerinde erimesiyle tamamen engellendi. Birkaç yıllık süreç içerisinde tonlarca atık hacmini kaybederek doğal gübreye dönüşürken, depolama alanının boyutları da kontrollü bir şekilde küçültüldü.