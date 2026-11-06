Arjantin'in Cordoba eyaletinde bulunan Quebrada del Condorito Milli Parkı'nda, 19. yüzyılın başlarında yoğun avlanma nedeniyle yok olan guanako, halk arasında lama popülasyonunu yeniden canlandırmak amacıyla yürütülen ekolojik restorasyon projesinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Bölgedeki aşırı otlatma ve kontrolsüz yangınların neden olduğu erozyonu dengelemek, dağ ekosistemini yerli bir otobur türle onarmak amacıyla başlatılan çalışmalar, vahşi doğaya uyum sürecinin getirdiği kritik zorlukları ortaya koydu.

113 TANESİNİ DOĞAYA BIRAKTILAR ÇOĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

2007 yılında Patagonya'daki yabanıl popülasyondan temin edilen 113 guanako, herhangi bir ön uyum süreci uygulanmaksızın milli parka salındı. Yapılan bilimsel izlemeler ve kongre sunumları, salınan hayvanların yaklaşık yüzde 80'inin ilk üç ay içerisinde öldüğünü, can kayıplarının ağırlıklı olarak ilk üç haftada yoğunlaştığını gösterdi. Araştırmacılar, ölümlerin temel nedenleri arasında yetersiz beslenme kaynaklı zayıflama ve puma avcılığını tespit etti.

İKİNCİ DENEMEDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

İlk fazda yaşanan kayıpların ardından bilim insanları uygulama protokolünü güncelledi. 2011 yılında, bu kez esaret altında yetiştirilen gruptan seçilen 25 guanako bölgeye getirildi. Hayvanlar doğaya bırakılmadan önce park içerisinde inşa edilen özel bir koruma alanında 40 günlük ön uyum sürecine alındı. Gerçekleştirilen bu yöntemsel değişiklikle birlikte, ikinci grubun yüzde 80'inden fazlası salım sonrası kritik eşiği başarıyla atlattı.

DIŞ TAKVİYE OLMADAN RİSK SÜRÜYOR

İki ayrı salımın ve dokuz yıllık izleme sürecinin ardından yapılan 2016 tarihli sayımlarda, milli parktaki mevcudun 24 yetişkin ve 3 yavru bireyden ibaret olduğu belirlendi.

Uzmanlar tarafından hazırlanan popülasyon yaşayabilirlik analizinde; mevcut sayının uzun vadeli kalıcılık sağlamada yetersiz kalabileceği ve dışarıdan yeni birey takviyesi yapılmaması durumunda koloninin önümüzdeki on yıllarda yeniden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği bildirildi.