Güneş ışığından mahrum kalan derin vadi kasabalarında meydana ışık taşımak amacıyla dağ zirvelerine kurulan devasa hareketli ayna projesi beklenmedik güvenlik sorunları yarattı. Odaklanan yoğun ışık huzmesinin plansız noktalarda aşırı ısı üretmesi ve çevresel tehlikelere yol açması, sistemin güvenilirliğini tartışmaya açtı.

GÜNEŞ ALMAYAN VADİLER İÇİN KURULAN DEV AYNA SİSTEMİ

Sarp dağların çevrelediği derin vadilerde konumlanan bazı Avrupa kasabaları, coğrafi yapıları nedeniyle kış aylarında doğrudan güneş ışığı alamıyor. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla mühendisler, gün ışığını yakalayarak kasaba meydanına yönlendirebilen bilgisayar kontrollü ve hareketli devasa heliostat ayna panellerini dağların zirvesine inşa etti. Proje, karanlık kış günlerinde yerleşim merkezine yapay yoldan doğal ışık sağlamayı hedefliyordu.

ODAKLANAN IŞIK HANGİ RİSKLERE YOL AÇTI?

Sistemin devreye alınmasının ardından dev aynalardan yansıyan odaklanmış ışık demeti öngörülemeyen teknik aksaklıklara neden oldu. Tek bir noktada yoğunlaşan ışık huzmesi, yansıdığı bazı yüzeylerde kontrolsüz bir sıcaklık artışını tetikledi. Meydan çevresindeki beklenmedik noktalarda ortaya çıkan bu aşırı ısınma, yangın ve malzeme deformasyonu endişelerini beraberinde getirdi.

Aynaların oluşturduğu yoğun parlama, vadi tabanındaki karayolunu kullanan araç sürücülerinin anlık görüş kaybı yaşamasına zemin hazırladı. Sürücülerin kör noktada kalması trafik kazası riskini artırırken, yapay ışık huzmesi bölgedeki kuş popülasyonunu da doğrudan vurdu. Doğal ışık rotalarını kullanan kuşların parlama nedeniyle yön algısını kaybetmesi ve binalara çarpma riskiyle karşılaşması çevre uzmanlarının tepkisine yol açtı.

BEKLENMEYEN TEHLİKELER PROJEYİ TARTIŞMAYA AÇTI

Fiziki güvenlik ve çevre dengesi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, ayna projesinin yerel yönetimler ve bölge halkı nezdinde sorgulanmasına neden oldu. Meydanı aydınlatma amacıyla başlatılan mühendislik uygulamasının, yol açtığı teknik ve ekolojik riskler nedeniyle durdurulması veya kısıtlanması gündeme taşındı.