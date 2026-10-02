Dağlarda uzun süre kalan kar örtüsünü daha hızlı eritmek amacıyla uygulanan yöntemlerden biri, kar yüzeyinin rengini değiştirmek oldu. Tarım ve ulaşım gibi amaçlarla yapılan uygulamalarda karın üzerine koyu renkli maddeler serpilerek güneş ışığından daha fazla enerji emmesi sağlandı.

Uygulamada karla kaplı alanların üzerine kömür tozu gibi koyu renkli maddeler yayıldı. Beyaz kar güneş ışığının büyük bölümünü yansıtırken, koyulaşan yüzey daha fazla güneş enerjisi emerek ısınmaya başladı.

KÖMÜR TOZU KARI NASIL ERİTTİ?

Kar yüzeyinin koyulaşmasıyla güneş ışığının yansıtılan bölümü azaldı ve emilen enerji arttı. Yüzey sıcaklığındaki artış da karın doğal koşullara göre daha hızlı erimesine neden oldu. Karların uzun süre yerde kaldığı bölgelerde daha erken erime sağlamak amacıyla geçmişte bu tür uygulamalara başvuruldu. Kar örtüsünün daha hızlı ortadan kalkmasıyla tarım alanlarının ve ulaşım güzergâhlarının daha erken kullanılabilmesi amaçlandı.

SONUÇ NEDEN BEKLENENDEN FARKLI OLDU?

Koyu renkli parçacıkların kar ve buz üzerindeki etkisinin yalnızca uygulandıkları alanlarla sınırlı olmadığı anlaşıldı. Benzer şekilde atmosferden buzulların üzerine taşınan kurum parçacıkları da yüzeyi koyulaştırarak güneş enerjisinin daha fazla emilmesine ve erimenin hızlanmasına katkıda bulunabiliyor.

Günümüzde kar ve buz yüzeylerine ulaşan koyu renkli parçacıkların erime üzerindeki etkisi araştırılıyor. Kurumun buzulların ışığı yansıtma özelliğini azaltması, yüzeyin daha fazla enerji emmesine ve erime sürecinin hızlanmasına neden olabiliyor.