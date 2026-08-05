Azerbaycan'ın Guba kentine 57 kilometre uzaklıkta, Büyük Kafkas Dağları'nın ortasında yer alan Khinalig köyü, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki konumuyla ülkenin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Yüzyıllardır dış dünyadan izole bir şekilde varlığını sürdüren köy, kendine özgü toplumsal yapısı, geleneksel hayvancılık rotaları ve dikey mimarisiyle dikkat çekiyor.

EVLER ÜST ÜSTE İNŞA EDİLMİŞ

Khinalig'de arazi şartlarının dik olması nedeniyle konutlar dağ yamaçlarına dikey bir hiyerarşiyle inşa edildi. Yan yana düz alanların bulunmadığı köyde, alttaki evin düz çatısı doğrudan üstteki evin avlusu veya geçiş yolu olarak kullanılıyor. Bu kentsel tasarım, dışarıdan bakıldığında dağ üzerinde kesintisiz bir yapı kütlesi görüntüsü oluşturuyor.

KULLANDIKLARI DİLİ BİLEN YOK

Tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan köy sakinlerinin, Kafkas Arnavutluğu'nun eski kabile soyundan geldiği değerlendiriliyor. Yüzyıllardır süren coğrafi izolasyon sayesinde kültürel yapısını koruyan köyde, dünyada başka hiçbir yerde konuşulmayan ve yerel halk tarafından "Ketsh" olarak adlandırılan Khinalig dili kullanılıyor.

200 KİLOMETRELİK GÖÇ YOLU

2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen alan, sadece yerleşim bölgesini değil, 200 kilometrelik "Köç Yolu" adı verilen yayla rotasını da kapsıyor. Köylüler, yüzyıllardır sürdürdükleri geleneksel hayvancılık faaliyeti kapsamında Kafkas Dağları ile Azerbaycan'ın orta ovaları arasında mevsimsel olarak sürülerini hareket ettiriyor.

Köyde düzenli toplu taşıma hizmeti bulunmuyor. Ulaşım sadece zorlu dağ koşullarına uygun arazi araçlarıyla sağlanabiliyor. Otel veya restoran zincirinin bulunmadığı Khinalig'de turistik konaklama ve yemek ihtiyaçları, yerel ailelerin işlettiği geleneksel ev pansiyonları aracılığıyla karşılanıyor.