Planlanan sistemde elektrik fazlası olduğu dönemlerde okyanustan alınan su yüksek noktadaki rezervuarlara taşınacak. Elektrik talebi arttığında ise su yeniden aşağı bırakılacak ve yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığıyla elektrik üretilecek.

OKYANUS SUYUNU DAĞIN TEPESİNE NEDEN POMPALAYACAKLAR?

Sistem, geleneksel pompajlı depolamalı hidroelektrik santralleriyle aynı prensibe dayanıyor. Elektrik üretiminin tüketimden fazla olduğu dönemlerde enerji kullanılarak su yukarıdaki rezervuara pompalanacak. Talebin yükseldiği saatlerde depolanan su borularla aşağı indirilecek ve türbinlerden geçirilerek yeniden elektrik elde edilecek. Böylece tesisler sürekli elektrik üreten bir santralden çok büyük ölçekli bir enerji depolama sistemi olarak çalışacak.

73 MİLYON EUROLUK PROJE PLANLANDI

Projelerden biri Galiçya'nın Oia bölgesindeki Fonte das Mañas'ta planlandı. Deniz suyuyla çalışacak tesisin 49,77 megawatt kapasiteye sahip olması ve üst bölümünde yaklaşık 236 bin metrekarelik bir rezervuar kurulması öngörülüyor. Proje için planlanan yatırımın yaklaşık 73 milyon euro olduğu belirtildi.

İKİNCİ TESİSİN KAPASİTESİ NE KADAR OLACAK?

İkinci proje ise O Rosal bölgesindeki Portocelo'da planlanıyor. Tesisin 49,95 megawatt kapasiteye sahip olması öngörülüyor. Burada da Atlantik Okyanusu'ndan alınan deniz suyu dağdaki bir rezervuara pompalanacak, ihtiyaç duyulduğunda yeniden aşağı bırakılarak elektrik üretiminde kullanılacak.

PROJELER HENÜZ İNŞAAT AŞAMASINA GEÇMEDİ

Her iki proje de 2026 yılında idari süreçlerden geçti. Oia projesi için 16 Temmuz-12 Ağustos, O Rosal projesi için ise 21 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında kamuoyu istişare süreci yürütüldü. Projeler henüz inşa edilmedi ve çalışmaların başlaması için gerekli izin süreçleri devam ediyor.

BÖLGEDE PROJELERE İTİRAZ EDİLDİ

Belediye meclisleri, mahalle dernekleri ve çevre örgütleri projelere ilişkin binlerce itirazda bulundu. İtirazlarda tuzlu su rezervuarlarının, boru hatlarının ve kazı çalışmalarının peyzaj, yeraltı su kaynakları, pınarlar, turba bataklıkları ve bölgedeki diğer doğal alanlar üzerindeki olası etkileri gündeme getirildi. Projelerin destekçileri ise Japonya'nın Okinawa bölgesinde geliştirilen deneysel deniz suyu pompaj tesisini örnek gösteriyor.