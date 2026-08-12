İsviçre'de zenginlerin değerli varlıklarını koruma altına almak amacıyla Brünig dağlarının içerisine ultra lüks mağara tipi depolar kuruluyor. Gelecek yıl hizmete açılması planlanan tesisler, yüksek güvenlik önlemleri ve özel iklimlendirme koşullarıyla hizmet verecek.

BRÜNİG DAĞLARINDA İNŞA EDİLEN MAĞARALARDA HANGİ VARLIKLAR SAKLANACAK?

Proje geliştiricisi Thomas Gasser, İsviçre'nin merkezindeki Brünig dağlarında yaklaşık 20 mağaranın tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Dağ içine oyulan bu özel alanlarda sanat eserleri, değerli metaller, koleksiyonluk otomobiller ve nadir şaraplar depolanacak. Tesis alanına girişlerin, detayları gizli tutulan çok kademeli güvenlik kontrol noktalarından geçilerek sağlanacağı belirtildi.

Tesislerdeki mağaraların 99 yıllığına kiralandığı ve kiralama bedellerinin 1 milyon İsviçre frangından (yaklaşık 1,07 milyon euro) başladığı açıklandı. Küresel jeopolitik riskler nedeniyle talebin yüksek olduğunu vurgulayan Gasser, bazı uluslararası müşterilerin mağara kullanım haklarını şimdiden satın aldığını ifade etti.

İSVİÇRE ORDUSUNUN ASKERİ SIĞINAKLARI REZERVE ETME SEBEBİ NEDİR?

Söz konusu mağara projesinden önce zenginler tarafından depo olarak kullanılan eski askeri sığınaklar, ordu tarafından geri alınıyor. İsviçre ordusunun, bölgesel güvenlik tehditleri ve mühimmat depolama ihtiyaçları doğrultusunda eski sığınakları yeniden askeri kullanıma açmayı planladığı kaydedildi.