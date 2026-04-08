Bir market düşünün; kapısından içeri girmek için alışveriş sepeti yerine tırmanış kemerine, spor ayakkabı yerine ise çelik gibi sinirlere ihtiyacınız var. Çin'in Hunan eyaletindeki Shiniuzhai Ulusal Jeolojik Parkı'nda, uçurumun tam ortasına asılı duran bu minik ahşap kulübe, ziyaretçiler tarafından "Dünyanın En Rahatsız Marketi" olarak adlandırılıyor.

DAĞCILARIN EN İYİ DOSTU OLDU

Aslında bu dükkan bir şaka ya da sadece bir reklam filmi seti değil. Yaklaşık 120 metre (40 katlı bir bina yüksekliğinde) yükseklikte bulunan bu market, bölgedeki zorlu tırmanış rotasını (Via Ferrata) tırmanan dağcılar için hayati bir durak noktası. Tırmanışın tam ortasında nefesi kesilen veya suyu biten sporcular için bu 2 metrekarelik kulübe, gökyüzünde bir vaha anlamı taşıyor.

FİYATLAR OLDUKÇA MAKUL

Uçurumun kenarında, lojistiğin bu kadar zor olduğu bir yerde fiyatların astronomik olmasını bekleyebilirsiniz; ancak durum tam tersi. Marketin işletmecileri, dağcıları sömürmek yerine onlara destek olmayı amaçlıyor. Bu markette su, enerji içecekleri, çikolata ve hafif atıştırmalıklar satılıyor. Bir şişe su yaklaşık 2 Yuan (yaklaşık 10-12 TL). Dağcıların ağır çantalarla tırmanmasını engellemek için fiyatlar şehir merkeziyle neredeyse aynı tutuluyor.

BURADA DURMAK BİLE CESARET İSTER

Marketin personeli her sabah mesaiye başlamak için profesyonel ekipmanlarla uçuruma tırmanmak zorunda. Ürünler ise her gün taze bir şekilde zipline (gergin hat) sistemiyle yukarı gönderiliyor. Dükkanın içinde sadece bir kişinin oturabileceği kadar yer var. Çalışanlar, en büyük zorluğun manzara değil, tuvalet ihtiyacı olduğunu belirterek "Yukarıdayken çok fazla su içmemeye çalışıyoruz" diyorlar.

GÖKYÜZÜNDE QR KOD HİZMETİ

Dünyanın en ilginç marketinde teknoloji de eksik değil. Eğer o an kulübede bir görevli yoksa, dağcılar kulübenin üzerine yerleştirilen QR kodları telefonlarıyla tarayarak ödemelerini dijital olarak yapabiliyor ve ihtiyaçlarını alıp tırmanışlarına devam edebiliyorlar.