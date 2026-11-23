Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı, bu kez kayak pistleriyle değil, zirvesinde oluşan sıra dışı doğa olayıyla gündeme geldi. Deniz seviyesinden 3 bin 917 metre yükseklikte bulunan dağın zirvesini akşam saatlerinde saran mercek bulutu, görenleri kendine hayran bıraktı.

Güneşin ufukta kaybolmaya başladığı saatlerde ortaya çıkan katmanlı bulut, dağın tepesinde adeta bir şapka görünümü oluşturdu. Gün batımının kızıl ve pembe renkleriyle bütünleşen manzara, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de net şekilde izlendi. Etkileyici görüntüyle karşılaşan vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

UFO'YA BENZETİLEN BULUTLARIN SIRRI

Görünümü nedeniyle zaman zaman UFO'ya benzetilen mercek bulutları, halk arasında çeşitli yanlış inanışlarla depremlerle de ilişkilendiriliyor. Ancak bu bulutların oluşumu tamamen atmosferdeki hava hareketleri ve meteorolojik koşullarla açıklanıyor.

Nemli ve kararlı hava kütlelerinin yüksek dağlarla karşılaşması, mercek bulutlarının oluşumunda önemli rol oynuyor. Dağın yamacına çarparak yükselen hava akımı, zirve çevresinde dalgalanmalar meydana getiriyor. Yükselme sırasında soğuyan hava içerisindeki nem yoğunlaşarak düzgün, pürüzsüz ve katmanlı bir bulut görünümü oluşturuyor.

ŞİDDETLİ RÜZGARLARIN HABERCİSİ OLABİLİYOR

Genellikle yüksek irtifalarda güçlü rüzgarların ve fön rüzgarlarının görüldüğü atmosferik koşullarda ortaya çıkan mercek bulutları, hava akımlarının değişmesiyle birlikte şekil değiştirerek zamanla dağılıyor.

Erciyes Dağı'nın zirvesinde gün batımıyla birlikte ortaya çıkan bu doğa olayı, Kayseri semalarında unutulmaz görüntüler oluşturdu.