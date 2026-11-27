Küresel ısınma nedeniyle alçak rakımlı buzullarını kaybeden Himalayalar’daki tarım toplulukları, sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdikleri yapay buz kulelerini otomatik sistemlerle modernize etti.

Hindistan’ın kuzeyindeki yüksek rakımlı Ladakh bölgesinde geçimini tarımla sağlayan halk, ekstrem iklim koşulları ve azalan su kaynakları nedeniyle üretim yapmakta zorlanıyor. Bölgede 65 yıldır buğday, bezelye ve patates yetiştiren Gelak Gutme, çöl iklimine sahip Ladakh’ta yılda yalnızca tek ve oldukça zorlu bir tarım sezonunun bulunduğunu belirtti.

Yerel su kaynakları yönetimi komitesi üyesi Lobzang Phardod, vadilerin hemen üzerindeki küçük buzulların nesiller boyunca kışın suyu tutup bahar ekimi döneminde serbest bırakan doğal su depoları gibi çalıştığını ifade etti. Küresel ısınma sonucunda bu buzulların tamamen eriyerek kuru kaya alanlarına dönüştüğünü vurgulayan Phardod, zirvelerde artık baharda eriyecek kar ve buz kütlesi kalmadığını kaydetti.

BORULARIN DONMA SORUNU AŞILDI

Su krizini aşmak isteyen Ladakh köyleri, 2010’lu yılların başında dağların yüksek kesimlerinden borularla getirdikleri suyu kışın havaya püskürterek dondurma yöntemine başvurdu. Bahar aylarında eriyerek tarlalara su sağlayan bu dev yapılara "buz stupaları" adı verildi ancak hava sıcaklığının hızla -20°C ile -30°C seviyelerine düşmesi borulardaki suyun donarak patlamasına yol açtı.

Çiftçiler, sistemi çalışır durumda tutabilmek için kış boyunca su kaynaklarının başında kamp kurarak donan boruları kaynar suyla açmak zorunda kaldı.

SENSÖR KONTROLLÜ YENİ SİSTEM

Son yıllarda yaşanan bu teknik zorluklar, özel bir girişim olan Acres of Ice ile yürütülen ortak çalışma sonucunda giderildi. Geliştirilen "Otomatik Buz Rezervuarı" (AIR) sistemi, yüksek rakımlardan basınçla indirilen suyu dikey bir nozul aracılığıyla vadi tabanına dev bir fıskiye gibi püskürtüyor.

Sistemin işleyişine ilişkin detaylar şöyle: Akış, güneş panelleri ve bataryalarla beslenen, zorlu hava koşullarına dayanıklı bir bilgisayar ünitesi tarafından yönetiliyor. Kontrol ünitesine bağlı meteoroloji istasyonu ve sensörler, hava sıcaklığı ile boru içindeki suyun sıcaklığını sürekli takip ediyor.

Sıcaklık tehlikeli sınıra düştüğünde sistem üst vanayı kapatıp alt vanayı açarak borudaki durgun suyu boşaltıyor ve donma kaynaklı patlamaları önlüyor. Sürekli su püskürtmek yerine mevcut buz kütlesinin üzerine ince bir sis tabakası salıp duran sistem, buz oluşumunu daha verimli hale getiriyor.