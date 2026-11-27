Anadolu’nun yüksek kesimlerindeki kayalık yamaçlarda hiçbir insan müdahalesi olmadan yetişen alıç, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok aradığı doğal ürünlerin başında yer alıyor. Sezonunda dikenli dallar arasından tek tek toplanarak kurutulan meyveler, soğuk kış günlerinde şifa arayanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

KURUTULMUŞ HALİ ALTIN DEĞERİNDE

Dikenli yapısı nedeniyle eldivenlerle ve büyük bir sabırla hasat edilen alıcın, kurutma sürecinde ağırlığının büyük bir kısmını kaybetmesi fiyatına da yansıyor. Zahmetli toplama ve kurutma aşamalarının ardından aktarlarda satışa sunulan kurutulmuş alıcın kilosu 600 liraya kadar çıkıyor.

KALP VE DAMA RAHATSIZLIKLARINA KARŞI KORUYOR

Soğuk havalarda artan kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisiyle bilinen alıç, kış çaylarının vazgeçilmezi haline geldi. Yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyen, tansiyonu dengeleyen ve kan dolaşımını düzenleyen meyve, tezgaha indiği anda tükeniyor.

TALEBE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR

Aktar ve pazar esnafı, doğada kendiliğinden yetişen bu ürünün tamamen organik olması sebebiyle kış aylarında talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Hem bitki çayı olarak demlenen hem de sirke ve marmelat yapımında kullanılan kurutulmuş alıca, büyükşehirlerden de yoğun sipariş geliyor.