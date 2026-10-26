Türkiye'nin ormanlarında doğal olarak yetişen porçini mantarı, hem lezzeti hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Özellikle sonbahar döneminde toplanan bu mantar, sofralarda kullanıldığı gibi ticari satışlarda da alıcı buluyor. Peki, taze porçini mantarının fiyatı ne kadar ve tek bir mantar kaç liraya denk geliyor?

KİLOGRAM FİYATI 1200 LİRAYA ULAŞIYOR

Porçini mantarı, Türkiye'de doğal ormanlardan toplanarak satışa sunuluyor. İnternet üzerinden satış yapan Saklı Orman adlı işletmenin ürün sayfasında taze porçini mantarının 1 kilogramı 1200 TL fiyatla listeleniyor. Bu fiyat, mantarın satış değerine ilişkin güncel bir örnek oluşturuyor.

Porçini mantarının fiyatı; tazeliğine, boyutuna, toplandığı bölgeye ve satış koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

TEK BİR DEV MANTARIN DEĞERİ DEĞİŞİYOR

Porçini mantarının büyüklüğü arttıkça tek bir örneğin toplam değeri de dikkat çekici seviyelere çıkabiliyor.

SONBAHARDA ORMANLARDA TOPLANIYOR

Porçini mantarı, doğal ortamında ağaç kökleriyle ortak yaşam kurarak yetişiyor. Türkiye'de de ormanlık alanlardan toplanan mantar, yemeklerde, çorbalarda ve makarna soslarında kullanılabiliyor.

Doğadan mantar toplayanların türleri doğru tanıması ise büyük önem taşıyor. Porçini mantarına benzeyen farklı türler bulunabildiğinden, uzmanlar bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda uyarıyor.